Syrische Armee verstärkt Angriffe bei Damaskus

Vor den wichtigen Friedensgesprächen in Genf hat die syrische Armee ihre Angriffe auf die Rebellen bei Damaskus verstärkt. Bei Luftangriffen auf die Viertel Barseh und Kabun im Norden und Nordosten der syrischen Hauptstadt seien mindestens sieben Menschen getötet worden, meldete die oppositionsnahe Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte am Montag.

"Dies ist der dritte Tag des Bombardements - Raketen, Artillerie, Mörser und Luftangriffe", sagte der Medienaktivist Hamsa Abbas aus Kabun der Nachrichtenagentur AFP. Betroffen seien Kabun, Barseh und Tischreen. Bereits am Samstag waren bei einem Raketenangriff auf eine Beerdigung laut der Beobachtungsstelle 16 Menschen getötet worden. In Kabun galt seit 2014 eine Waffenruhe, doch nahm zuletzt die Gewalt wieder zu.

Vertreter von Regierung und Rebellen kommen am Donnerstag in Genf unter Vermittlung der UNO zu neuen Verhandlungen zusammen. Die Opposition warf der Regierung vor, die Gespräche sabotieren zu wollen. Die Angriffe seien "eine blutige Botschaft eines kriminellen Regimes wenige Tage vor politischen Verhandlungen in Genf, die zeigen, dass es jede politische Lösung ablehnt", erklärte das Hohe Verhandlungskomitee der Opposition.