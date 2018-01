Mit einem Krieg gegen die kurdische YPG verscherzt es sich Erdogan mit seinen Verbündeten. Dies nimmt er bewusst in Kauf, denn bald sind Wahlen.

Eine neue Front wurde am vergangen Wochenende im syrischen Bürgerkrieg eröffnet: Türkische Streitkräfte sind in die nordsyrische Provinz Afrin eingerückt, um die Kurdenmiliz YPG zu vertreiben. Ziel sei es eine 30 Kilometer breite Sicherheitszone zu schaffen und, nach den Worten vom türkischen Präsident Recep Tayyip Erdogan, die YPG-Miliz in Syrien zu "vernichten".

Russland und USA zeigen sich besorgt

Ein Angriff auf die YPG ist zugleich auch ein Angriff auf deren Verbündeten, die Terrororganisation PKK. Diese rief bereits ihre Anhänger zur Gegenwehr auf. Die Intervention in Syrien verschärft also auch die Lage in der Türkei selbst.

Gleichzeitig verscherzt es sich Erdogan mit seinen Verbündeten. Die USA setzen in Nordsyrien auf die YPG und haben dieser Waffen im Kampf gegen den Islamischen Staat bereitgestellt. Auch Russland ist nicht begeistert von der türkischen „Operation Olivenzweig“. Die russische Regierung, als Schutzmacht des syrischen Präsidenten Baschar al Assad, hatte den Krieg in Syrien für beendet erklärt. Die türkische Intervention schwächt Russlands Bestreben, sich als Friedensbringer zu positionieren.

Regierungspresse feiert Intervention als „historischen Erfolg“

Erdogan ist sich der potentiellen Konflikte bewusst. Bereits am Sonntag machte er deutlich, was er von Protesten im Land gegen die Intervention hält: „Wer sich uns entgegenstellt, wird niedergewalzt“.

Demonstranten werden am Wochenende bei Protesten gegen die „Operation Olivenzweig" in Istanbul festgenommen.

Warum interveniert Erdogan, wenn er sich inner- und außenpolitischer Konflikte sicher sein kann? Dass er ausgerechnet jetzt eingreift, könnte mit den bevorstehenden Wahlen zu tun haben. Die harte Vorgehensweise gegen militante Kurden bringt in der Türkei Wählerstimmen. Auch das Vorgehen gegen die eher unbeliebte US-Regierung trifft im Land für gewöhnlich auf Zustimmung. In der regierungskritischen türkischen Zeitung Cumhuriyet vermutet der Journalist Aydin Engin, dass die nationalistische Begeisterung für Erdogans Stimmenfang von Vorteil sein könnte. Die regierungsnahe Presse gibt der Vermutung Recht und feiert die Intervention als „historischen Erfolg“.

YPG-Kämpfer hatten Region seit 2012 fest unter Kontrolle

Die nordsyrische war die erste Region, in der es den Kurden 2012 mit Duldung der Regierung in Damaskus gelang, eine autonome Verwaltung aufzubauen. Im September wurden erstmals Kommunalwahlen abgehalten, doch die diese Woche geplante Parlamentswahl wurde kurzfristig aus "Organisationsproblemen" verschoben.

Die türkische Regierung befürchtet, die Militärerfolge in Syrien der YPG Anerkennung bringen und dadurch die PKK in der Türkei gestärkt wird. Die Ängste sind nicht grundlos, denn in den vergangenen Jahren sollen mehrere tausend türkische Kurden der YPG beigetreten sein und PKK-Kämpfer nach Syrien geschickt worden sein.

Deshalb ist die Türkei gegen einen Kurdenstaat

Mit 25 bis 35 Millionen Angehörigen gelten die Kurden als das größte Volk ohne eigenen Staat. Sie leben mehrheitlich verteilt im Irak, Iran, Syrien und der Türkei, wo sie rund 20 Prozent der Gesamtbevölkerung stellen. Ihr Bestreben nach Unabhängigkeit sehen die Heimatländer der Kurden vor allem als Bedrohung für ihre nationale Einheit.

Die Türkei ging in der Vergangenheit besonders stark gegen die Minderheit im eigenen Land vor. Jahrzehntelang wurde ihre Existenz verleugnet, die Sprache verboten und jegliche Autonomiebestrebung unterdrückt. Bereits in den 1920er Jahren unter Staatsgründer Mustafa Kemal Atatürk war die kurdische Autonomie ein Thema. Obwohl Atatürk den Kurden zunächst eine begrenzte Autonomie zugesichert hatte, wurde der Status einer geschützten Minderheit lediglich Griechen, Armeniern und Juden zuerkannt. Als Reaktion auf die Unterdrückung in den darauffolgenden Jahrzehnten, bildete sich 1978 die PKK, die 1984 in den bewaffneten Kampf ging. Zahlreiche Menschen starben bis heute im Konflikt.

2009 wurden zunächst geheime Friedensverhandlungen angestoßen, die 2013 dann zu einem Waffenstillstand führten. Dieser wurde im Juni 2015 von Erdogan aufgelöst, nachdem zwei Polizisten durch die PKK getötet wurden. Im Schatten des syrischen Bürgerkrieges begann in der Türkei erneut ein innerstaatlicher Konflikt.