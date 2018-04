Nach einem angeblichen Chemiewaffen-Einsatz des syrischen Regimes mit dutzenden Toten haben sich die USA, Großbritannien und Frankreich auf eine "deutliche Reaktion" verständigt. Es scheint, als stünden Luftschläge des Westens gegen die syrische Armee unmittelbar bevor. Die enge Verflechtung mit russischen Truppen macht die Lage aber brenzlig.

Bereits Mittwochfrüh wurden Passagierflugzeuge vor einem Überflug des östlichen Mittelmeerraumes gewarnt. In den nächsten 72 Stunden sei hier der Einsatz von Luft-Boden-Raketen und Marschflugkörpern zu erwarten, der ihre Navigation stören könnte, erklärte die europäische Flugraumüberwachung Eurocontrol. Denn nach einem angeblichen Giftgasangriff des syrischen Regimes auf die Stadt Duma am Samstag mit 45 Toten ist der Westen offenbar fest entschlossen, darauf militärisch zu antworten. Am Dienstag stimmten sich US-Präsident Donald Trump, die britische Premierministerin Theresa May und Frankreichs Präsident Emmanuel Macron telefonisch über das weitere Vorgehen ab. Luftschläge dürften unmittelbar bevorstehen.

Chemiewaffen und Luftwaffe als mögliche Ziele

Mittwochnachmittag wurde Trump in einem Tweet dann noch deutlicher: "Russland schwört, alle auf Syrien abgefeuerten Raketen abzuschießen. Dann mach dich bereit, Russland, weil sie werden kommen, schön und neu und "smart"! Ihr solltet nicht die Partner eines mit Gas tötenden Tieres sein, der sein Volk tötet und es genießt!". Schon einmal, im April 2017, hatte Trump nach einem Chemiewaffeneinsatz einen Angriff auf eine syrische Luftwaffenbasis angeordnet. 20 syrische Kampfflugzeuge wurden dabei zerstört, doch einen bleibenden Eindruck auf die Regierung von Bashar Al-Assad hat dies offenbar nicht gemacht.

» Russland schwört, alle auf Syrien abgefeuerten Raketen abzuschießen. Dann mach dich bereit, Russland, weil sie werden kommen, schön, neu und "smart"! «

Deshalb rechnen viele Beobachter nun mit breiter angelegten Militärschlägen. Das ist zwar eine völlig Abkehr von Trumps erst kürzlich verkündetem Plan, alle US-Soldaten aus Syrien abzuziehen. Aber der Präsident will keinesfalls mit Barack Obama verglichen werden, der im Syrien-Konflikt zwar immer wieder von "roten Linien" sprach, dann aber keine Taten folgen ließ. Die USA und ihre Verbündeten könnten versuchen, die gesamten syrischen Chemiewaffenvorräte zu zerstören – oder gleich die ganze Luftwaffe auszuschalten. In beiden Fällen wären Luftschläge auf im ganzen Land verteilte Stützpunkte über mehrere Tage oder auch Wochen nötig. Die syrische Luftabwehr ist zwar schwer beschädigt, vor allem durch zahlreiche Angriffe Israels, auch Russland könnte sich aber einschalten.

Wie wird sich Russland verhalten?

Am einfachsten zu bewerkstelligen wäre aus US-Sicht erneut ein Angriff aus dem östlichen Mittelmeer. Dort kreuzen derzeit zwei mit Marschflugkörpern bestückte Zerstörer und auch eine französische Fregatte. Für weitreichendere Angriffe bräuchte es aber wohl auch Flugzeuge. Ein US-Flugzeugträger ist zwar in die Region unterwegs, wird aber frühestens in einigen Tagen ankommen. Bei den ebenfalls in Reichweite befindlichen Flugzeugträgern im Golf und den in Qatar stationierten Jets stellt sich wiederum das Problems des Überflugs über den Irak. Sehr gelegen käme den USA also auch eine Beteiligung der Briten, die über eine Luftwaffenbasis in Zypern verfügen.

© US Navy

Die große Unbekannte im sich anbahnenden neuen Konflikt ist Russlands Verhalten. Tausende russische Soldaten sind in Syrien stationiert, sie unterstützen die syrische Armee seit Jahren im Kampf gegen die Rebellen. Moskau bestreitet einen Giftgasangriff durch Assad und hat den Westen eindringlich davor gewarnt, in Syrien einzugreifen. Beim letzten Angriff der USA hat sich Russland noch zurückgehalten. Doch bei einer großangelegten Angriffswelle wäre es für den Westen extrem schwierig, eine direkte Konfrontation mit Russland zu vermeiden. Seine Armee ist auf zahlreichen syrischen Militärbasen präsent, und zuletzt sollen die Syrer gezielt Flugzeuge in russische Stützpunkte verlegt haben. Wenn russische Soldaten ums Leben kommen, könnte die Lage eskalieren.