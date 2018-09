Syrer in Sachsen mit Eisenkette geschlagen

Ein 20-jähriger Syrer ist im sächsischen Sebnitz bei Dresden von einem Unbekannten mit einer Eisenkette geschlagen worden. Der Mann wurde am Kopf verletzt, wie die Polizei in Dresden am Donnerstag mitteilte. Die Ermittler sehen Fremdenfeindlichkeit als Motiv.

Ein Unbekannter schubste den Syrer demnach von hinten und rief dazu "Ausländer raus". Anschließend habe er mit einer Eisenkette, die er an seinem Hosenbund trug, auf den Mann eingeschlagen. Die Polizei und das Landeskriminalamt ermitteln wegen schwerer Körperverletzung.