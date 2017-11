Sieben Jahre lang hat Sylvie Meis "Let's Dance" moderiert, nun ist Schluss damit. Die Niederländerin wurde vom Rauswurf, der ihr am Telefon mitgeteilt wurde, kalt erwischt, ihren Job übernimmt ab der kommenden Staffel die Österreicherin Victoria Swarovski.

Im Jahr 2010 nahm Sylvie Meis als Kandidatin an der dritten Staffel der RTL-Tanzshow "Let's Dance" teil, seit der vierten Staffel moderierte sie die Show an der Seite von Daniel Hartwich. Die elfte Staffel wird allerdings ohne die 39-Jährige stattfinden. Wie die "Bild" berichtet, hat RTL ihr am Telefon gekündigt. "Ich bin natürlich wahnsinnig enttäuscht. Ich habe die Sendung geliebt, mich immer wohlgefühlt und bin selbstverständlich sehr traurig, dass es nun zu Ende ist. Wir waren eigentlich alle wie eine große Familie", meint sie zur Zeitung.

© imago/Future Image Sieben Jahre lang war Sylvie Meis Daniel Hartwichs Co-Moderatorin

» RTL teilte mir mit, mein Deutsch sei nicht gut genug, um ein weiteres Mal durch die Show zu führen «

Darüber, weshalb Sylvie Meis gekündigt wurde, gibt es unterschiedliche Darstellungsweisen. "Vor einigen Wochen teilte RTL mir mit, mein Deutsch sei nicht gut genug, um ein weiteres Mal durch die Show zu führen. Natürlich muss ich die Auffassung des Senders akzeptieren", erklärt die Niederländerin gegenüber der "Bild".

» Wir brauchen nicht wirklich sieben lange Jahre, um festzustellen, dass die Co-Moderatorin einer Show mit Wurzeln in Holland einen entsprechenden Akzent hat «

Der Sender sieht das anders. "Wir brauchen nicht wirklich sieben lange Jahre, um festzustellen, dass die Co-Moderatorin einer Show mit Wurzeln in Holland einen entsprechenden Akzent hat", erklärt ein RTL-Sprecher. Auch in der Jury sitzen neben Joachim Llambi mit Motsi Mabuse (aus Südafrika) und Jorge Gonzalez (aus Kuba) Mitglieder aus verschiedenen Ländern. "All das ist bereichert die Sendung und macht das Format aus", sagt der Sprecher weiter. "Eine Reduzierung der vermeintlichen Begründung auf den Akzent läuft somit geradewegs ins Leere."

© imago/APress Victoria Swarovski beerbt Sylvie Meis

Sylvie Meis pocht jedoch auf ihre Aussage und bekräftigt sie sogar mit einer eidesstattlichen Versicherung. Ihre Darstellung, ihr sei am Telefon die Absage erteilt worden, weist der Sender zurück: "Wir haben ihr, per Telefon, ein persönliches Gespräch angeboten, welches sie jedoch ausgeschlagen hat."

RTL-Unterhaltungschef Tom Sänger sagte in einer Mitteilung des Senders vom Donnerstag, Veränderungen und Weiterentwicklungen gehörten innerhalb der Sendungen "zur Pflicht aller Programmmacher, um immer wieder neue Impulse zu setzen". Über mögliche weitere Pläne mit Sylvie Meis heißt es von RTL: "Wir sind offen, aktuell sind jedoch keine gemeinsamen Projekte geplant."

Victoria Swarovski "zu Tränen gerührt"

Der einen Leid, der anderen Freud. Für die 24-jährige Victoria Swarovski, die "Let's Dance" im Jahr 2016 gewonnen hat, geht mit der Moderation der Show ein Traum in Erfüllung. "Ich bin zu Tränen gerührt, wenn ich darüber nachdenke, was für eine große Ehre es ist, die Nachfolge meiner Freundin Sylvie Meis antreten zu dürfen, um zusammen mit Daniel Hartwich die nächste Staffel 'Let's Dance' zu moderieren", wird die Österreicherin von RTL zitiert.

© RTL / Stefan Gregorowius Victoria Swarovski mit ihrem Tanzpartner Erich Klann