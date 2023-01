Swiatek scheitert im Melbourne-Achtefinale an Rybakina

Die topgesetzte Weltranglisten-Erste Iga Swiatek ist im Achtelfinale der Australian Open an Wimbledon-Siegerin Elena Rybakina gescheitert. Die Polin unterlag der Kasachin am Sonntag 4:6,4:6. Die gebürtige Russin Rybakina trifft in ihrem ersten Melbourne-Viertelfinale auf die Lettin Jelena Ostapenko, die US-Jungstar Coco Gauff mit 7:5,6:3 ausschaltete.

Swiatek musste sich wie schon im Vorjahr in Wimbledon zwischen ihren Major-Triumphen in Paris und in New York früh aus dem Titelrennen verabschieden. "Ich muss an meiner Einstellung arbeiten. Ich hatte heute das Gefühl, dass ich nicht genug in mir hatte, um noch mehr zu kämpfen. Als hätte ich in der Herangehensweise an das Turnier einen Schritt zurück gemacht, vielleicht wollte ich es ein wenig zu viel", meinte die Polin. Sie werde versuchen, es in Zukunft wieder etwas lockerer anzugehen, ergänzte Swiatek.

Die als Nummer 22 gesetzte Rybakina erwies sich diesmal als zu stark. "Es war ein wirklich hartes Match. Ich habe großen Respekt vor Iga wegen ihrer Siegesserie und den Grans Slams. Heute habe ich gut serviert und in den wichtigen Momenten wirklich stark gespielt, das hat den Unterschied ausgemacht", sagte die Kasachin.