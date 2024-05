Swiatek entthront in Madrid Sabalenka

Iga Swiatek hat sich am Samstag in der Wiederholung des Vorjahresfinales beim WTA-1000-Turnier in Madrid revanchiert. Die Tennis-Weltranglisten-Erste aus Polen besiegte in einem 3:11 Stunden währenden Kampf Titelverteidigerin Aryna Sabalenka aus Belarus, die im WTA-Ranking Zweite ist, nach Abwehr von drei Matchbällen mit 7:5,4:6,7:6(7). Bei 5:6 und im Tiebreak hatte Sabalenka ihre Chancen nicht nutzen können. Für Swiatek war es ihr erster Titel in der spanischen Hauptstadt.

Swiatek darf sich neben den 1.000 WTA-Punkten über ein Preisgeld in Höhe von 963.225 Euro freuen. Es war ihr insgesamt 20. WTA-Titel bzw. der dritte der Saison. Sie hatte auch die 1000er-Turniere in Doha und Indian Wells für sich entschieden.