Swarovski-Store in New York mit Kim Kardashian eröffnet

Der Tiroler Kristallkonzern Swarovski hat Dienstagabend (Ortszeit) in Anwesenheit von US-Reality-TV-Star und Unternehmerin Kim Kardashian seinen neuen Flagship Store an der Fifth Avenue in New York eröffnet. Dabei wurde eine mit Kardashians Modelabel "SKIMS" geschaffene Kollektion präsentiert. Dem Blitzlichtgewitter stellten sich weitere Prominente wie Schauspielerin Gwyneth Paltrow, Emma Roberts und Mick Jaggers Tochter Georgia May Jagger, bestätigte das Unternehmen der APA.

Kardashian selbst zeigte sich dabei mit einem kristallbesetzten Top. Die Kollektion umfasse Körperschmuck, Dessous und Ready-to-wear-Kreationen, hatte es bei der Ankündigung der Zusammenarbeit geheißen. In der Kollaboration treffe die "strahlende Extravaganz" Swarovskis auf die "Genialität der innovativen SKIMS Materialien". "Mit dieser Kollektion wollten wir individuelle Kreativität ins Rampenlicht stellen und der Garderobe unserer Trägerinnen mehr Glamour verleihen", wurde die 43-jährige Kardashian, Mitbegründerin und "Creative Director" des 2019 gegründeten Unterwäsche-Labels, zitiert: "Die Designs sind bezaubernd, wie einem Traum entsprungen. Es war wundervoll, die ikonischen Kristallschliffe in meine Lieblingsmodelle zu integrieren."

Die USA seien "Markt Nummer 1" für Swarovski - gefolgt von China, wurde Konzernchef Alexis Nasard in der Online-Ausgabe der "Tiroler Tageszeitung" am Mittwoch zitiert. Mit dem neuen Flagship Store wolle man einen "Markentempel" schaffen: "Einen Swarovski-Flagship-Store auf der Fifth Avenue zu eröffnen, ist an sich bereits ein klares Statement", sagte Nasard. Die gemeinsam mit Kardashian geschaffene Kollektion verkaufte sich laut "TT" indes zum Auftakt gut: Innerhalb von nur zwölf Minuten seien eine Million Stück der neuen Kollektion online über den Ladentisch gegangen.