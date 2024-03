Supreme Court: Trump darf zur Vorwahl in Colorado antreten

Das Oberste Gericht der USA hat den Weg freigemacht für eine weitere Teilnahme des republikanischen Präsidentschaftsbewerbers Donald Trump an den Vorwahlen. Der Supreme Court gab am Montag einem Einspruch Trumps gegen die Entscheidung eines anderen Gerichts statt. Dieses hatte Trump wegen seiner Rolle beim Sturm auf das Kapitol im Jänner 2021 eigentlich von der Vorwahl in Colorado ausgeschlossen.