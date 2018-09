In den USA verlieren weitaus mehr Feuerwehrleute ihr Leben durch die eigene Hand als durch Brände; physische und psychische Überforderung treibt viele in Depressionen, die allzu oft in der Selbsttötung enden. In der Macho-Welt der Feuerwehr hätten viele nicht gelernt, sich Schwäche einzugestehen, sagt eine Psychologin.