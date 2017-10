Gesunde Ernährung

Am 7. März 2018 steht er wieder im Kalender: der Tag der gesunden Ernährung. Um unliebsame Fettpölsterchen zu vermeiden und den Körper zu trainieren, eignen sich mehrmals in der Woche durchgeführte Sporteinheiten. Joggen, Yoga oder Radfahren strengt die Muskeln an und verbrennt Kalorien. Benötigt der Organismus im Anschluss neue Energie, greifen gesundheitsbewusste Menschen nicht zum Schokoriegel. Superfrüchte stehen bei ihnen auf dem Speiseplan.

Superfrüchte - exotisches Obst mit "Superkräften"

Unter der Bezeichnung "Superfrüchte" kennen ernährungsbewusste Menschen überwiegend exotische Obstsorten, die überdurchschnittliche viele Vitamine, Mineralstoffe und Polyphenole aufweisen. Zu ihnen zählen beispielsweise:

Açaíbeeren

Gojibeeren

Cranberry

Acerola

Granatapfel

In einer Vielzahl heimischer Pflanzen stecken ebenfalls nützliche Pflanzenwirkstoffe, die dem Körper Energie verleihen. Die Preiselbeere reiht sich in die Riege der Superfrüchte ein. Wie das exotische Obst, besitzt sie einen hohen Gehalt an Antioxidantien. Die zellschützenden Wirkstoffe neutralisieren freie Radikale im Organismus. Nehmen diese im Körper überhand, kommt es zu einer Zellschädigung und einer vorzeitigen Alterung des Gewebes.

Die vitaminhaltigen Früchte eignen sich, um den Körper gesund und fit zu halten. Vorwiegend Sportler finden an den schmackhaften Energielieferanten Gefallen. Pur verzehrt oder in einen leckeren Smoothie gemixt, füllen sie die köpereigenen Kraftreserven auf gesunde Weise auf. Zudem helfen sie beispielsweise nach einer anstrengenden Fahrradtour, Erschöpfung und damit einhergehende Hungergefühle zu unterdrücken.

Frische Früchtchen, die es in sich haben

Die Superfrüchte bieten viele Hersteller in Form von Nahrungsergänzungsmitteln an. In den jeweiligen Tabletten befinden sich Extrakte der gesunden Obstsorten. Allerdings nehmen die Konsumenten gleichzeitig ungesunde Zusatzstoffe auf. Eine bessere Alternative besteht darin, die Früchte frisch zu verzehren. Blaubeeren - ebenfalls fruchtige Superhelden für den Organismus - eignen sich als gesunder Snack zwischendurch.

Während einer Fahrradtour sorgt Fruchtsaft für eine Erfrischung. Statt diesen fertig zu kaufen, pressen gesundheitsbewusste Menschen ihn selbst. Dadurch wissen sie, welche Obstsorten und Vitamine das Getränk enthält und verzichten auf Zucker und Konservierungsstoffe. Bevorzugen sie dünnflüssige Obstsäfte, vermischen sie den Smoothie mit frischem Mineralwasser.

Diese Superfrüchte sorgen für den Energie-Boom

In Österreich erfreut sich die Avocado zunehmender Beliebtheit. Zwischen Januar und Juni 2016 importierte das Land vier Millionen Kilogramm der grünen Superfrucht. Merkur verkauft essfertige Exemplare im praktischen Zweierpack. In diesem eignet sich das Obst - aus botanischer Sicht eine Beere - als Powersnack während des Trainings.



Zu den beliebten Superfrüchten gehört der süß schmeckende Granatapfel, der eine Vielzahl an Punicalaginen enthält. Bei ihnen handelt es sich um Pflanzenwirkstoffe, die Herz, Gefäße, Prostata und Gelenke schützen. Zudem senkt das Obst bei gesunden Personen kurzfristig den oxidativen Stress. Die ursprünglich aus dem Morgenland stammende Obstsorte kaufen die Verbraucher zu jeder Jahreszeit. Neben dem Vitaminreichtum überzeugt der Granatapfel durch seine edelsteinartigen Fruchtbestandteile. Diese verzieren beispielsweise den Obstsalat oder das morgendliche Müsli.

Abschließende Tipps für Superfrüchte zum Naschen

Naschkatzen finden an Obst als Snack vor dem Fernseher wenig Gefallen. Statt Popcorn und Chips lohnt sich der Griff zu den süß-fruchtigen Açaíbeeren, die auf den ersten Blick Heidelbeeren ähneln. Sie aktivieren den Stoffwechsel und helfen angeblich beim Abnehmen. Damit eignen sie sich bei einem gemütlichen Fernsehabend zum bewussten Naschen.