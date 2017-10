Das Gute liegt meistens ganz in unserer Nähe. Im Fall von Bucheckern am Waldboden. Die dreikantigen Nüsse verwandeln sich in der Küche schnell zu einer gesunden Knabberei oder einem Brotaufstrich.

Es muss nicht immer immer das Korn der Inka sein oder eine brasilianische Wunderbeere. In Österreich gibt es genügend heimische Gewächse, die das Potenzial zum Superfood haben.

Topping für den Salat, im Pesto oder als Brotaufstrich

Beim nächsten Herbstspaziergang sollte man daher nach Bucheckern Ausschau halten. Frisch geröstet sind die Früchte nicht nur eine leckere Knabberei für zwischendurch, sondern schmecken auch sehr gut als Topping für den Salat, im Pesto oder in einem Brotaufstrich.

So knackst du die Bucheckern richtig

In Backrezepten können Bucheckern Wal- oder Haselnüsse ersetzen. Nicht alle Früchte der Rotbuche sind aber gefüllt: Um die leeren Hüllen auszusortieren, gibt man einfach alle Eckern in eine große Schüssel mit Wasser und fischt die oben schwimmenden Früchte ab. Die vollen Bucheckern sinken auf den Boden und werden über ein Sieb abgegossen. Nass lassen sie sich auch einfacher schälen. Mit einem Messer wird die Spitze der Hülle abgeknipst und eine der drei Seitenschalen abgezogen. Dann fällt die Nuss heraus und muss nur noch von ihrem feinen Flaum befreit werden.

Wichtig: Vor Verzehr erhitzen!

Vor dem Essen sollte man Bucheckern unbedingt erhitzen. Denn sie enthalten den schwach giftigen Stoff Fagin. Er kann in größeren Mengen Bauchschmerzen verursachen, ist aber hitzeinstabil und lässt sich dadurch verringern. Am besten werden die Eckern mit heißem Wasser übergossen oder für einige Minuten in der Pfanne geröstet.