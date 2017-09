Heute kommt eine neue Konsole von Nintendo in den Handel. Theoretisch. Die zweite Neuauflage einer Retro-Konsole unter dem Label "Nintendo Classic Mini" ist zum Verkaufsstart weitgehend ausverkauft. Aber was steckt überhaupt im Super Nintendo Mini? Wir haben die Konsole angespielt und beantworten die wichtigsten Fragen dazu. PLUS: Machen Sie mit und gewinnen Sie ein Exemplar!

Schon wieder ausverkauft. Kommen welche nach?

Ärgerlich: Kaum ist ein "Nintendo Classic Mini" da, ist es schon wieder weg. Beim Super Nintendo ging das fast noch schneller als beim NES. Aber Nintendo will aus vergangenen Fehlern lernen und hat neulich angekündigt, die Produktion "drastisch" zu erhöhen. Mit ein wenig Geduld sollte man also definitiv ein Exemplar ergattern können.

Für wen ist das SNES Mini geeignet?

Die 16-Bit-Konsole von Nintendo ist nicht nur ein Meilenstein der Videospielgeschichte, sondern hat sich über die Jahre auch extrem gut gehalten. In die Karten spielen dem Super Nintendo sicherlich auch zahlreiche Indie-Titel, die in den letzten Jahren Pixel-Kunst wieder salonfähig und "in" gemacht haben.

© News/Brandtner Für Fans des Originals ein absolutes Musthave im Herbst

Ganz salopp formuliert: Das SNES Mini ist fast schon ein Musthave für jeden, der auch nur annähernd eine Affinität zu Videospielen hat. Größtes Publikum dürften aber natürlich all jene Spieler sein, die mit der Konsole aufgewachsen sind und dieses Feeling einwandfrei auf einem modernen Fernseher wieder aufleben lassen möchten.

Was sollte ich vor dem Kauf beachten?

Wer ein SNES Mini kauft, besitzt prinzipiell das Rundum-Komplettpaket. Neben der Konsole sind zwei Controller und 21 Spiele bereits inklusive. Keine Angst vor Anschluss via Antennenkabel oder RGB: Das System kann über HDMI ganz einfach an jeden gängigen Flatscreen oder Monitor angeschlossen werden.

© News/Brandtner Kein Multi-AV-Anschluss mehr (unten), sondern ganz zeitgemäß HDMI (oben)

Im System nicht inkludiert ist skurrilerweise ein Netzteil, um vermutlich länderübergreifend Produktionskosten zu sparen. Ein einfacher Stecker eines Handy-Ladegeräts, wie es etwa bei Android-Smartphones oder iPhones üblich ist, reicht aber aus um das Gerät zu betreiben. Wer kein solches Netzteil besitzt oder verwenden möchte, muss mit ein paar Euro mehr rechnen.

Was kostet das SNES Mini?

Der unverbindliche Verkaufspreis von Nintendo liegt bei 89,90 Euro. Dieser Preis wurde bzw. wird in Österreich aber nur bei Libro angeboten, fast alle anderen Händler haben den Preis bei ca. 100 Euro angesetzt. Immer noch ein fairer Preis für den Lieferumfang von Konsole, zwei Controllern und 21 Spielen.

© News/Brandtner Fast alle Evergreens von Nintendo sind mit an Bord

Alles andere als fair ist es leider, dass es viele "Spaßvögel" gibt, die den Erstbestand per Vorbestellung leerkaufen und ihre Exemplare dann um ein Vielfaches auf eBay und Co. verscherbeln. Vom Kauf um hunderte Euro ist definitiv abzuraten!

Welche Spiele gibt es für das SNES Mini?

Anders als bei der Originalversion gibt es keinen Modulschacht, über den man Spiele wechseln kann. Folgende 20 (+1) Spiele sind auf der Konsole bereits fest vorinstalliert:

Contra III The Alien Wars (europäischer Titel: Super Probotector: Alien Rebels)

Donkey Kong Country

EarthBound

Final Fantasy III (japanischer Titel: Final Fantasy VI)

F-ZERO

Kirby Super Star (europäischer Titel: Kirby’s Fun Pack)

Kirby’s Dream Course

The Legend of Zelda: A Link to the Past

Mega Man X

Secret of Mana

Star Fox (europäischer Titel: Starwing)

Street Fighter II Turbo: Hyper Fighting

Super Castlevania IV

Super Ghouls ’n Ghosts

Super Mario Kart

Super Mario RPG: Legend of the Seven Stars

Super Mario World

Super Metroid

Super Punch-Out!!

Yoshi’s Island

© News/Brandtner Sogar drei ehemalige Big Box Titel sind inklusive. Hier im Bild: Der Kult-Titel, der Metroidvania initiiert hat

Nach allen Maßstäben, die man an Videospiele anlegen kann, handelt es sich bei jedem dieser Titel um einen Klassiker. Einige waren der Ausgangspunkt von Spielserien, die sich bis heute großer Beliebtheit erfreuen. Auch umfangreiche Rollenspiele sind dabei, die dutzende Stunden auf Trab halten, beispielsweise Secret of Mana, Final Fantasy III, EarthBound und Super Mario RPG: Legend of the Seven Stars. Darüber hinaus legt Nintendo mit "+1" das offiziell noch nie veröffentlichte Starfox 2 mit drauf.

Was ist aus Starfox 2 geworden?

Selbst für alte Super Nintendo-Hasen, die schon oft in diese 16-Bit-Spielwelten eingetaucht sind, hat die Mini-Konsole mit Star Fox 2 noch eine echte Neuheit zu bieten – und eine kleine Herausforderung zugleich. Denn nur wer den ersten Level des Original-Star Fox schafft, das in Europa unter dem Namen Starwing veröffentlicht wurde, spielt sich damit den Zugang zu Star Fox 2 frei.

Die Vollversion des Spiels selbst ist - wenig überraschend - eher ein Marketing-Gag und zurecht unter die Räder der Zeit gekommen. Nintendo wird schon gewusst haben, warum das Spiel auf der ursprünglichen SNES-Konsole nicht veröffentlicht worden ist.

Kann ich Original-Zubehör von Nintendo verwenden?

Der Gebrauch von Originalzubehör ist eigentlich nicht vorgesehen. Aber: Die Controller-Anschlüsse sind die gleichen, wie an der Wii-Fernbedienung. Daher kann man schon einen Wii Classic Controller verwenden. Und sogar zwei gleichzeitig, wenn man die Plastiklasche am Stecker abschraubt.

© News/Brandtner Identisch mit dem Original: Unten ein Controller aus 1992, oben aus 2017

Originale SNES-Controller lassen sich aber genauso wenig verwenden wie weiteres Zubehör von damals. Dazu zählt leider auch der Multitap, der im konkreten Fall das Anschließen mehrerer Controller bei Secret of Mana vermissen lässt.

© News/Brandtner Nur der Controlleranschluss hinter der Blende ist anders (wie beim NES Mini)

Gibt es Alternativen zum SNES Mini?

Das SNES Mini ist derzeit ausverkauft. Wer nicht ein Vielfaches des normalen Verkaufspreises bei Internet-Auktionshäusern bezahlen möchte, hat zurzeit mehrere Optionen, die 16-Bit-Klassiker dennoch zu spielen:

Virtual Console: Wer eine Nintendo Wii, Wii U oder einen 3DS von Nintendo besitzt, kann sich für ein paar Euro pro Titel das Retro-Feeling direkt auf die Konsole herunterladen. Die Steuerung mag dabei zwar nicht immer perfekt sein, aber hey - sie ist von Nintendo! Und Titel weiterer Retrokonsolen machen diese Alternative superflexibel. Gebrauchtes SNES: Warum nicht gleich das Original? Wer eBay geduldig mitverfolgt, bekommt ein gut erhaltenes Exemplar aus den 90ern für wenig Geld. Spiele inklusive. Nachteile: Der Anschluss auf einem Flatscreen könnte vereinzelt Probleme bereiten. Extrem Oldschool - ein Buch: Verliebt in Pixel? Warum sich dann nicht gleich aufs Wesentliche beschränken? In Kürze erscheint ein Bildband von Bitmap Books, der auf über 500 Seiten die Schönheit des 16-Bit-Zeitalters abbildet. "SNES/Super Famicom: a visual compendium" erscheint im Dezember 2017 und wird ca 40 Euro kosten. Emulator am PC: Gratis und illegal, wenn die Originale nicht vorhanden sind - Super Nintendo am PC-Bildschirm. Hat aber den entscheidenden Nachteil, dass die Emulatoren häufig abstürzen, die Spiele nicht korrekt wiedergeben und die Eingabe auf der Tastatur miserabel ist.

Sind noch weitere Mini-Konsolen von Nintendo geplant?

Offiziell hat Nintendo nichts angekündigt, aber nach dem Hype um das NES Mini, dem jetztigen Run auf das SNES Mini und der Bezeichnung "Nintendo Classic Mini: (Name) " ist davon auszugehen, dass der japanische Spielekonzern das Konzept mit weiteren Konsolen durchziehen dürfte. Wir tippen für 2018 darauf, dass entweder "Nintendo Classic Mini: Gameboy" oder "Nintendo Classic Mini: Nintendo 64" angekündigt werden wird.

© News/Brandtner Nach NES Mini und SNES Mini werden bestimmt noch weitere Konsolen folgen

