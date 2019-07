Prinz Louis, der jüngste Sohn von Prinz William und Herzogin Kate, stahl wieder einmal allen die Schau.

THEMEN:

Was sich auf dem Polo-Rasen so abspielte, war eigentlich nebensächlich. Denn während die beiden Brüder Prinz William und Prinz Harry im "Billingbear Polo Club" in Wokingham, Surrey, zum Charity-Turnier antraten, waren die Augen auf die Familien der beiden gerichtet.

Harrys Ehefrau, Herzogin Meghan, kam mit Baby Archie - welch schöne Überraschung! Und Kate hatte alle Hände voll zu tun. Sie hatte nämlich alle drei Kinder, Prinz George, Prinzessin Charlotte und Prinz Louis im Schlepptau. Und einer stahl wohl allen die Show - Prinz Louis.

XXL-Sonnenbrille und Polohemd

Bereits vor wenigen Wochen hatte der kleinen Royal seinen großen Auftritt. Bei Trooping the Colour waren die Kameras auf den jüngsten Sohn von William und Kate gerichtet. Der Einjährige trug eine kurze blaue Hose und ein weißes Hemdchen, winkte den Zuschauern zu und zog ein paar witzige Grimassen - ob er die von seinem älteren Bruder George hat?

© Daniel LEAL-OLIVAS / AFP Unfreiwillig lustig - der kleine Prinz Louis

Auch beim Polospiel zeigte Louis sich von seiner fröhlichen Seite. Ein kleines Schlitzohr, dürfte man meinen. Versteckt hinter seiner XXL-Sonnebrille streckte der kleine Prinz seiner Tante, Herzogin Meghan, die Zunge raus. Liebenswert frech, der coole Prinz.

Den süßen Schnappschuss gibt es im Video zu sehen!