Diese Backwarenspezialität sollte jeder einmal ausprobiert haben. Sie zählen zu den bekanntesten und beliebtesten Gebäcke Schwedens.

Zutaten:

Für den Teig:

150g Butter oder Margarine

500ml Milch

50g Hefe

150g Zucker

1 TL Zucker

1 TL Kardamom, gemahlen

1000g Mehl (Weizenmehl)

Für die Füllung:

75g Butter oder Margarine

100g Zucker

1 EL Zimt

1 Ei, zum Bestreichen

Zucker

Zubereitung:

1. Margarine schmelzen. Milch hinzufügen und auf ca. 37°C wärmen. Die Hefe darin auflösen und Zucker, Salz, Kardamom und fast das ganze Mehl hineinrühren. Den Teig kneten, bis er geschmeidig wird. (falls nötig: mehr Mehl hinzufügen)

2. Teig mit einem Handtuch abdecken und ca. 30 - 40 Minuten aufgehen lassen.

3. Den Teig auf einer mehligen Arbeitsfläche durchkneten und in drei Teile teilen. Jeweils eine dünne, rechteckige Fläche ausrollen und mit flüssiger Margarine (Raumtemperatur) bestreichen. Zucker und Zimt mischen und den Teig damit dick bestreuen. Zu einer Wurst rollen und in ca. 4 cm dicke Scheiben schneiden.



4. Die Stücke mit der geschnittenen Seite nach unten auf das Backblech legen. Den Teig so noch einmal aufgehen lassen (wird in 30 Minuten ungefähr doppelt so groß).

Die Kanelbullar (Zimtschnecken) mit geschlagenem Ei bepinseln und mit Zucker bestreuen.

5. Auf der mittleren Stufe im vorgeheizten Backofen bei 250-275° etwa 5 - 8 Minuten backen. Unter einem Handtuch abkühlen lassen.

