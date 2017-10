Diese Anleitung verrät wie man diesen köstlichen Klassiker ganz einfach Zuhause nachmachen kann. Am besten schmeckt der Kuchen im Herbst, da zu diesem Zeitpunkt die Kürbisse am reifsten sind. Wenn Sie sich ein Vorgeschmack holen wollen, dann sollten Sie sich das Schritt-für-Schritt Video ansehen.

Zutaten:

200g Weizenmehl

1TL Backpulver

75g Rohrzucker (alternativ: Zucker)

1 Prise Salz

100g Margarine, kalt

1 Eigelb

2 EL Zitronensaft

Mehl für die Arbeitsplatte

Für den Belag:

700g Kürbisfleisch, festes Püree



Zubereitung:

1. Für den Mürbeteig Mehl, Backpulver, (Rohr)Zucker und Salz in einer Rührschüssel vermischen. Kalte Margarine (am besten direkt aus dem Kühlschrank) in Flöckchen, Eigelb und Zitronensaft dazugeben. Mit den Knethaken des Handrührers so lange rühren, bis der Teig krümelig zusammenhält, dann mit den Händen zu einem Teigstück zusammendrücken. Auf der bemehlten Arbeitsplatte kurz und kräftig zu einem glatten Teig kneten. Den Teig in Klarsichtfolie wickeln und im Kühlschrank mindestens 30 Minuten ruhen lassen.



2. Für die Füllung Kürbismus, Rohrzucker, Zimt, Ingwer, Nelkenpulver, verquirlte Eier, eine Prise Salz und Frischkäse verrühren.

3. Den Teig aus dem Kühlraschrank holen, auf der bemehlten Arbeitsplatte kräftig durchkneten, auswellen und in einer eingefetteten Springform (26 cm) oder Pieform zu einem Boden mit einem hohen Rand auslegen. Den Teigboden mit einer Gabel mehrmals einstechen. Die Kürbismasse in die Form füllen, glatt streichen und den Kuchen im vorgeheizten Backofen bei 175 Grad 60 bis 70 Minuten backen.



4. Den Kuchen aus dem Ofen nehmen, 10 Minuten stehen lassen und aus der Form nehmen, dann völlig akühlen lassen, Vor dem Servieren den Kuchenrand mit Puderzucker bestäuben.

