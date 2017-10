Diese herrlich duftende Kombination aus Teig und Marmelade ist wohl die bekannteste aller Torten in ganz Linz und Umgebung. Typisch für diesen Augenschmaus ist das knusprige Gitter, welches die rote Marmelade durchblitzen lässt. Wer diesen Genuss einmal auf seinen Esstisch zaubern möchte, sollte sich das Schritt-für-Schritt Video ansehen.

THEMEN:

Zutaten:

Für den Mürbeteig:

200 g Mehl

200 g gem. Haselnüsse

100 g Zucker

1 TL Zimtpulver

½ TL gem. Nelken

200 g kalte Butter

1 Ei

Für die Füllung:

300 g Johannisbeermarmelade

1 Eigelb

1 EL Milch



Zubereitung:

1. Für den Mürbeteig Mehl, Haselnüsse, Zucker und Gewürze in eine Rührschüssel geben. Butter in Flöckchen sowie ein Ei dazugeben. Anschließend alle Zutaten kurz mit dem Knethacken des Mixers zu groben Streuseln verarbeiten und dann mit den Händen zügig zu einem glatten Teig kneten.

2. Dreiviertel des Teiges etwas größer als die Form ausrollen und die Form so damit einkleiden, dass ein Rand entsteht. Den Teigboden am besten mit einer Gabel einstechen, damit sich keinen Luftblasen bilden. Den übrigen Teig 5 mm dünn ausrollen und in lange Streifen schneiden.

3. Für die Füllung Marmelade glatt rühren und auf dem Teig verstreichen. Danach die Teigstreifen gitterartig drauflegen. Eigelb und Milch verquirlen und die Teiggitter damit bestreichen.

Bei 180 Grad Umluft für 40 Minuten backen. Anschließend auf einem Kuchengitter vollständig auskühlen lassen.



Mehr tolle Rezepte: www.chefkoch.de