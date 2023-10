Südtirol-Wahl: Bisher höhere Wahlbeteiligung als 2018

Die Südtiroler Landtagswahl am Sonntag nähert sich langsam dem Wahlschluss um 21.00 Uhr. Und es zeichnet sich offenbar eine höhere Wahlbeteiligung ab als bei der letzten Wahl im Jahr 2018. Bis 17.00 Uhr gaben 52,2 Prozent der insgesamt 429.841 Wahlberechtigten ihre Stimme ab. Das waren um 1,7 Prozent mehr als zum selben Zeitpunkt vor fünf Jahren. Ansonsten herrschte gespanntes Warten auf das Endergebnis, das aber erst in der Nacht auf Montag feststehen wird.

Nach Bezirken war die Wahlbeteiligung laut Auswertung auf der Homepage des Landes um 17.00 Uhr in der Landeshauptstadt Bozen mit 41,8 Prozent am geringsten. Am meisten Menschen gingen bisher im Pustertal zu den Urnen, nämlich 58,1 Prozent. In den größeren Städten fanden bisher die meisten Menschen in Bruneck, dem Hauptort des Pustertals, mit 54,5 Prozent den Weg zu den Wahlkabinen. In Meran lag die Wahlbeteiligung hingegen nur bei 42,4 Prozent - um 0,5 Prozent weniger als zum selben Zeitpunkt bei der Landtagswahl 2018. Insgesamt hatten damals 73,9 Prozent der wahlberechtigten Südtirolerinnen und Südtiroler einen neuen Landtag gewählt.

Südlich des Brenners herrschte am Sonntag durchwegs schönes, sonniges Wetter. Von einer Landtagswahl merkte man in der Landeshauptstadt Bozen zumindest nach außen hin wenig. Die Menschen entspannten sich auf den Grünflächen und Parks seitlich des Flusses Taufer. Wahlplakate waren nur ganz wenige zu sehen. In und rund um das Landhaus herrschte hingegen geschäftiges Wahltreiben. Fernsehteams und Journalisten machten sich schon einmal bereit und bauten ihr Equipment auf.

Am Vormittag war Südtirols Landeshauptmann Arno Kompatscher in Begleitung seiner Frau und drei seiner Kinder in seiner Heimatgemeinde Völs am Schlern zur Wahlurne geschritten. Der Landeschef und SVP-Spitzenkandidat zeigte sich dabei betont gelassen.

Ganze 16 Listen mit 488 Kandidaten ritterten in einem recht ruhigen Wahlkampf um die Wählergunst - bei der vergangenen Wahl im Jahr 2018 waren es noch 14 Listen gewesen. Auf dem Abschneiden der regierenden Südtiroler Volkspartei mit Spitzenkandidat Kompatscher liegt die größte Aufmerksamkeit. Der SVP war zuletzt in Umfragen ein historischer Absturz von 41,9 Prozent im Jahr 2018 auf 35 bis 32 Prozent prognostiziert worden. Die SVP war bisher mit 15 von insgesamt 35 Mandataren im Landtag vertreten und koalierte mit der rechtsgerichteten Lega.

Auf dem zweiten Platz landete 2018 das Team K mit 15,2 Prozent und sechs Sitzen, gefolgt von der Lega mit 11,1 Prozent. Die rechtsgerichtete Partei stellt derzeit vier Mandatare. Dahinter kamen die Grünen mit 6,8 Prozent und drei Mandaten. Die Freiheitlichen erreichten 6,2 Prozent der Stimmen bzw. zwei Abgeordnete. Ebenso die Süd-Tiroler Freiheit, die 6,0 Prozent der Stimmen auf sich vereinen konnte. Jeweils einen Abgeordneten stellen derzeit im Landtag der sozialdemokratische Partito Democratico (3,8 Prozent), die Fünf-Sterne-Bewegung (2,4 Prozent) und die Gruppierung L'Alto Adige nel cuore Fratelli D'Italia uniti (1,7 Prozent). Die Wahlbeteiligung hatte bei der vorigen Landtagswahl 73,9 Prozent erreicht.