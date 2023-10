Südtirol wählt einen neuen Landtag

Die Südtirolerinnen und Südtiroler wählen am Sonntag einen neuen Landtag. 432.156 Menschen dürfen zu den Wahlurnen schreiten. 42.197 Wahlberechtigte entschieden sich heuer für die Briefwahl und damit so viele wie noch nie zuvor. Die Wahllokale der autonomen Provinz südlich des Brenners werden bis 21.00 Uhr geöffnet sein, erst dann erfolgt die Auszählung. Mit einem vorläufigen Endergebnis wurde daher in der Nacht auf Montag bzw. Montagfrüh gerechnet.

Die Südtiroler Landtagswahl verspricht spannend zu werden. Ganze 16 Listen ritterten in einem recht ruhigen Wahlkampf um die Wählergunst, bei der vergangenen Wahl im Jahr 2018 waren es noch 14 gewesen. Auf dem Abschneiden der regierenden Südtiroler Volkspartei (SVP) mit Spitzenkandidat und Landeshauptmann Arno Kompatscher wird die größte Aufmerksamkeit liegen, nachdem der SVP in Umfragen ein historischer Absturz von 41,9 Prozent auf 35 bis 32 Prozent prognostiziert worden war. Die SVP war bisher mit 15 von insgesamt 35 Mandataren im Landtag vertreten und koaliert mit der Lega. Die Wahlbeteiligung lag im Jahr 2018 bei 73,9 Prozent.