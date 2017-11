Auf der Route des verschollenen argentinischen U-Boots "ARA San Juan" soll es kurz nach der letzten Funkverbindung am 15. November eine Explosion gegeben haben. Das teilte am Donnerstag die argentinische Marine in Buenos Aires unter Berufung auf einen Bericht von US-Behörden mit.

An Bord befand sich eine 44-köpfige Besatzung, unter ihnen eine Frau. Vor mehr als einer Woche war das U-Boot von Ushuaia in Feuerland ausgelaufen und gilt seitdem als vermisst.