Suche nach dem besten Kopf

Gleich vorweg: Wahlempfehlung gibt es hier keine, aber eine interessante Aufstellung nach unternehmerischen Kriterien, welcher Chef das Unternehmen Österreich am besten führen könnte. So haben die Analysen von drei Personalberatern durchaus erstaunliche Ergebnisse gebracht. Unter den Spitzenkandidaten von SPÖ, ÖVP, FPÖ, Grünen und Neos schneiden der Kanzler, aber auch Sebastian Kurz und Matthias Strolz sehr gut ab. Auch Ulrike Lunacek kann punkten. Heinz-Christian Strache glänzt weniger als in den aktuellen Umfragen. Ein 100-Prozent-Kandidat ist allerdings nicht unter den fünf. Die Kriterien der Auswahl sind unter anderem Konfliktmanagement, soziale Kompetenz, Politerfahrung und vieles andere mehr. Allein die Emotionen können hier nicht berücksichtigt werden, und natürlich dürfen sich Mitarbeiter meist ihren Chef nicht so aussuchen wie die Wähler - wenn auch nur indirekt.

Unser Ergebnis zeigt jedenfalls: Eine klare Struktur macht das Managen wie das Regieren leichter, diese Klarheit fehlt dem Land im Prinzip seit Jahrzehnten. Denn durch das Wahlrecht sind Konservative und Sozialdemokraten wie durch einen Fluch aneinandergekettet. Wer in letzter Zeit etwas mehr mit den Koalitionspartnern zu tun hatte, ist irritiert. Eigentlich sind sie Partner und leider schon längst Widersacher - nicht nur in Vorwahlzeiten. Das kann einem Land nicht guttun, wie auch einem Unternehmen nicht. Wenn nicht alle an einem Strang ziehen, kann das Werk nicht oder nur mehr schlecht als recht erledigt werden.



Viel leichter wäre es für uns, wenn es endlich ein anderes Wahlrecht auf Bundesebene gäbe. Das derzeit geltende Verhältniswahlrecht ist seit Jahrzehnten Garant für die große Koalition. Wenn Eheleute zerstritten sind, sollten sie sich natürlich zusammenraufen. Wenn nichts mehr geht, macht es aber keinen Sinn, sich auf ewig aneinanderzuketten; eben das gilt für die zerrüttete rot-schwarze Streitgemeinde. Ein Mehrheitswahlrecht würde der großkoalitionären Uneinigkeit einen dicken Riegel vorschieben, weil die Gewinnerpartei automatisch eine parlamentarische Regierungsmehrheit bekommt, will heißen: Dann gibt es keine Ausreden mehr, dass der Koalitionspartner an der Nichtdurchsetzung guter Projekte schuld war. Freilich müsste ein Schlüssel her, mit dem kleine Parteien den Sprung ins Parlament schaffen. Nichts ist in einer gut funktionierenden Demokratie wichtiger als eine starke Opposition. Ein kluger Mix aus Mehrheits-und Verhältniswahlrecht würde der österreichischen Politik guttun.

Bevor wir uns in Österreich aber um solche Themen kümmern, gibt es augenscheinlich viel "wichtigere" Diskussionen um einen Mauerbau in Wien. Achtung, Scherz! Wer darüber lästert, dass der Regierungssitz nicht besser geschützt werden muss, hat etwas falsch verstanden. In anderen Ländern gibt es längst Sicherheitsmaßnahmen, bei uns gibt es einen Aufruhr sondergleichen, und es wird sogar in so einem Fall eine Neiddiskussion entfacht, nach dem Motto: Wo kommen wir da hin, wenn die da oben besser geschützt werden als wir da unten? Weil die da oben unser Land führen, egal welcher politischen Couleur, und eben sehr wohl mehr im Angriffsfeld liegen als wir da unten.



Lassen wir uns nicht aufwiegeln und legen wir den Hausverstand nicht ab! Wir haben wirklich andere Probleme.