Die Zeiten, in denen Frauen ab 40 als nicht mehr attraktiv galten, sind glücklicherweise vorbei. Obwohl inzwischen (fast) alles erlaubt ist, sollten junggebliebene Modeliebhaber trotzdem einige Empfehlungen beherzigen. Modesünden sollte man tunlichst vermeiden – egal in welcher Altersklasse man sich befindet.

1. Fehler: Die falsche Größe tragen

Neben Schnitt, Farbe und Material spielt die Größe des Kleidungsstücks eine entscheidende Rolle. So können die wenigsten Menschen tatsächlich hautenge Kleidung tragen. Das heißt jedoch nicht automatisch, dass die Kleidung immer locker und weit getragen werden muss. Auch der berühmte Oversize Look steht nicht jedem. Oftmals glauben, irrtümlicherweise, Damen mit etwas weiblicheren Rundungen, sehr weite Kleidung sei von Vorteil. Doch das täuscht, auch hier kommt es vielmehr aus die geschickte Kombination von Betonung der eigenen Stärken und Kaschieren der Problemzonen an.

© APA/AFP/GETTY IMAGES/Frazer Harrison

2. Fehler: Wilder Mustermix

Muster können kaschieren und ein Mehrwert für das Styling sein. Allerdings sollte man es nicht übertreiben. Sowohl im Oberteil als auch bei der Hose oder dem Rock zum gleichen Muster greifen geht gar nicht. Weniger ist mehr. Einzelne Akzente setzen ist g in Ordnung aber das Outfit sollte immer ausgewogen und stimmig sein. Das gleiche gilt für auffällige Aufdrucke (Schriftzüge) auf der Kleidung. Selbst ein gut geschnittenes Outfit bekommt so eine viel zu starke Signalwirkung – man weiß gar nicht wo man zuerst hinschauen soll.

3. Fehler: Jedem Trend folgen

Designer erfinden jede Saison neue Trends oder lassen altgediente wieder neu aufleben. Von Off-Shoulder-Tops und Buffalo Schuhen über Marlene-Hosen bis hin zur bunten Steppjacken. Die Liste könnte ewig so weitergehen. Doch nicht jeder Trend ist für jede von uns geschaffen. Die wichtigste Regel lautet – vor allem für Frauen die ein gewisses Alter erreicht haben - daher: Nicht die komplette Trend-Liste abarbeiten, sondern nur auf bestimmte modische Stücke setzten. Man muss nicht immer krampfhaft alles mitmachen.

© APA/AFP/VALERY HACHE

4. Fehler: Nicht durchdachte Farbkombinationen

Eine Farbe muss immer zum Typ passen. Vor allem, wenn man starke Farbe tragen will. Zu einem hellen Hauttyp passen zum Beispiel ein sattes Grün oder kräftiges Blau sehr gut. Von grellen Kombinationen (Gelb mit Pink, Grün mit Orange oder Orange mit Königsblau) raten Experten grundsätzlich ab. Wer Kleindungsstücke in blasse Farben wie weiß, cremé oder beige bevorzugt, muss ein gesunden Hautton mitbrigen. Denn sonst wirkt man in diese Faben gehüllt schnell fahl oder kränklich. Wer auf Nummer sicher gehen will wählt Pastelltöne. Sie schmeicheln immer.

5. Fehler: Bei der Qualität sparen

Mit 40 wissen Sie: Es gibt Stücke, bei denen es sich wirklich lohnt, in Qualität zu investieren. Bei Schuhen sollte stets auf gutes Material und eine extrem gute Passform geachtet werden. Auch die Schuhgröße sollte beim nächsten Schuhkauf unbedingt hinterfragt werden: Füße verändern sich mit der Zeit und es gibt optisch wirklich Hübscheres als gequetschte Zehen. Eine Investition in eine gute Sonnenbrille und in eine klassische Handtasche (keine gewagte Farbe/Form) lohnt sich ebenfalls.

© APA/AFP/ALAIN JOCARD

6. Fehler: Die falsche Unterwäsche tragen

Wer schließlich die perfekte Kleidung gefunden hat, sollte auch bei der Unterwäsche darauf achten, etwas Passendes zu tragen. Es gibt nichts, was ein schönes Outfit mehr zerstören kann, als Unterwäsche, die sich unschön abzeichnet oder BH-Träger, die herausblitzen. Zu kleine BHs können unschön quetschen und große Oma-Schlüpfer zeichnen sich unschön unter einer engen Jeans ab. Tipp: Für alle die ein paar Kilos unter einem figurbetontem Kleid wegschummeln wollen, bietet es sich an "Shapewear" (figurformende Unterwäsche) zu tragen.