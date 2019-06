Wenn die Temparaturen draußen steigen, sinkt die Lust aufwendige Föhnfrisuren zu gestalten. Muss auch nicht sein, denn es gibt unkomplizierte Looks, die bei trotzdem gut aussehen. 5 Inspirationen für unterschiedliche Haarlängen.

1. Ein Tuch im Haar

Ob als Turban oder Stirnband-Ersatz: Bandanas sind vielseitig einsetzbar. Die Tücher eignen sich perfekt, um einen Bad-Hair-Day zu kaschieren oder einen Pony aus dem Gesicht zu stylen. Am einfachsten ist diese Variante: Das Tuch schmal zusammenklappen und seitlich am Hinterkopf verknoten.

2. Simple Flecht-Kreationen

Egal ob am Pool oder auf der Sommerparty - mit Flecht-Frisuren liegen Sie immer richtig. Und wir reden hier nicht von aufwendigen, akkuraten Kunstwerken. Ganz im Gegenteil: Flechthaare können ruhig ein bisschen unordentlich und zottelig aussehen, egal ob Sie nur eine Strähne oder mehrere zu einer Steckfrisur flechten oder einen seitlichen Fischgrätenzopf machen.

© Shutterstock

3. Der Dutt

Warum der Dutt die ideale Urlaubsfrisur ist? Weil man keine Haare im Gesicht hängen hat und der Nacken schön luftig bleibt. Ob der klassische Ballerina-Knoten, der hohe Undone-Dutt oder der tief am Hinterkopf eingedrehte Chignon — das Prinzip ist immer gleich easy: Einfach einen Pferdeschwanz machen, Haare um das Haargummi legen und feststecken.

4. Hoher Pferdeschwanz

Der Pferdeschwanz gehört zu den Dauerbrennern unter den Sommerfrisuren. Einfach alle Haare über den Kopf locker nach hinten binden – je höher, desto sexier – und mit einem Gummi befestigen. Das geht zur Not sogar morgens in der U-Bahn. Denn mit herausstehenden, unordentlichen Strähnen sieht die Frisur nicht so streng und mehr zufällig aus. Süße Variante: Den Pferdeschwanz nicht mittig, sondern seitlich am Kopf ansetzten - macht ein völlig anderes Erscheinungsbild.

© shutterstock

5. Sexy Wet-Look

Was passt besser zu Sommer und Strand als Haare, die aussehen, als seien sie noch nass. Außerdem sind Frisuren im Wet-Look super schnell gemacht und wirken androgyn-glamourös. Besonders cool ist es, wenn nur der Haar-Ansatz mit Gel zurückgekämmt wird und die Längen trocken bleiben. Super Vorteil: Sie müssen ihre Mähne nicht föhnen.

© Shutterstock