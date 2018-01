Auch heuer tummelte sich am Red Carpet der Golden Globes wieder alles was Rang und Namen hat. Dieses Jahr trugen fast alle Damen als Kampfansage gegen Sexismus, Missbrauch und Benachteiligung am Roten Teppich Schwarz.

Wir baten die News.at-User auch heuer wieder zu unserem traditionellen Styleduell. Hier präsentieren wir Ihnen Ihre Top 10.

10. Platz - Catherine Zeta-Jones

Die Ehefrau von Michael Douglas trug eine Robe von Zuhair Murad und schaffte es damit in die Top 10.

© APA/AFP/Valerie Macon

9. Platz - Halle Berry

Halle Berry zeigt sich am Roten Teppich meist supersexy. Bei den Golden Globes war das nicht anders.

© APA/AFP/GETTY IMAGES/Frazer Harrison

8. Platz - Nicole Kidman

Nicole Kidman wurde mit einem Golden Globe als beste Hauptdarstellerin in einer Mini-Serie ausgezeichnet. Auch am Red Carpet konnte sie überzeugen.

© APA/AFP/Valerie Macon

7. Platz - Reese Witherspoon

In der Serie "Big Little Lies" ist Reese Witherspoon an der Seite von Nicole Kidman zu sehen, in unserem Style-Ranking liegt sie einen Platz vor ihr.

© APA/AFP/Valerie Macon

6. Platz - Naomi Campbell

Das Topmodel weiß, wie man am Red Carpet hervorsticht und schaffte es locker in die Top 10.

© APA/AFP/GETTY IMAGES/Frazer Harrison

5. Platz - Dakota Johnson

Den 5. Rang im Style-Ranking sicherte sich die "Shades of Grey"-Darstellerin in ihrem Gucci-Kleid.

© APA/AFP/GETTY IMAGES/Frazer Harrison

4. Platz - Jessica Biel

Ganz knapp am Treppchen vorbeigeschrammt ist Jessica Biel, die mit ihrem Ehemann Justin Timberlake über den Roten Teppich lief.

© APA/AFP/GETTY IMAGES/Frederick M. Brown

3. Platz - Alicia Vikander

Den dritten Platz holte sich Alicia Vikander - wie schon erwähnt hauchdünn vor Jessica Biel.

© APA/AFP/GETTY IMAGES/Frederick M. Brown

2. Platz - Diane Kruger

Diane Kruger durfte sich nicht nur über die Auszeichnung des Dramas "Aus dem Nichts", in dem sie die Hauptrolle spielt, freuen. Auch am Roten Teppich konnte sie überzeugen.

© APA/AFP/Valerie Macon

1. Platz - Penelope Cruz

Zur Siegerin kürten die News.at-User Penelope Cruz. Die Schauspielerin sieht in ihrer schulterfreien Robe von Ralph & Russo und auch wirklich umwerfend elegant aus.

© APA/AFP/GETTY IMAGES/Frazer Harrison