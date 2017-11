Wer kopiert hier wen?

Herzogin Kate und Meghan Markle haben sich nicht nur in ein Brüderpaar verliebt, sondern offenbar auch einen ähnlichen Modegeschmack. Oder doch nicht?

Herzogin Kate trug bei einem Termin am Dienstag ein schwarzes Spitzenkleid von Diane von Furstenberg. Die Ehefrau von Prinz William hat das Model "Zarita" nicht zum ersten Mal ausgeführt, schon im Jahr 2014 trug sie es.

Das Outfit passt zur Herzogin, denn sie liebt elegante Auftritte. Ihre Schwägerin in spe, Prinz Harrys Freundin Meghan Markle, mag es da schon ein wenig aufreizender. Sie trug das Kleid von Diane von Furstenberg bereits vor einigen Jahren, allerdings in blau und in der Kurzversion.

Wirklich gefallen hat sich Meghan in dem Outfit jedoch nicht. "Es war zu eng und zu kurz und mein Haar wirkte zu poliert. Es sah zu sehr gewollt aus", meinte die Schauspielerin gegenüber "Glamour". Sie nannte das Outifit ihren "schlimmsten Mode-Moment".

Vielleicht bekommt Meghan vor ihrer Hochzeit mit Harry ja noch ein paar Tipps von Kate. Auch die Herzogin musste ihren royalen Stil erst finden, vor der Hochzeit mit Prinz William trug Miss Middleton nämlich gerne Jeans und T-Shirts.