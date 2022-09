StVO-Novelle für mehr Verkehrssicherheit in Kraft

Mit Samstag tritt in Österreich die Novelle der Straßenverkehrsordnung (StVO) in Kraft. Die neuen Regelungen sollen vor allem deutliche Verbesserungen für Fußgänger und Radfahrer bringen. Radfahrer können etwa bei ausgewählten Ampeln auch bei Rot rechts abbiegen. Solche Kreuzungen sind vorerst aber nur in Linz und Wien konkret geplant.

Die anderen Eckpunkte: Autos müssen beim Überholen von Fahrrädern künftig einen festgelegten Abstand einhalten, erlaubt wird das schützende Fahren neben Kindern auf dem Fahrrad. Auch die Rechte der Fußgängerinnen und Fußgänger sollen gestärkt werden. Künftig gilt etwa "Vorrang" für Fußgänger auf dem Gehsteig und rechts abbiegen mit einem Lkw ist nur mehr in Schrittgeschwindigkeit erlaubt.