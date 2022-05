Stuttgart rechnet mit Kalajdžić-Abgang

Der VfB Stuttgart rechnet mit einem Abgang von Fußball-Nationalteamstürmer Saša Kalajdžić. "Es wäre überragend, wenn wir ihn als Spieler und Typen behalten können. Sehr wahrscheinlich ist dies aber meiner Einschätzung nach nicht", sagte Sportdirektor Sven Mislintat der "Sport Bild". "Saša hat in der Saison im letzten Jahr, in der Rückrunde und bei der EM gezeigt, dass er zu den absoluten Top-Zentrum-Stürmern in Europa zählt."

Kalajdžić' Vertrag läuft bis 30. Juni 2023. Unter anderen soll auch der FC Bayern München Interesse haben. Wie der Sender Sky berichtete, soll am Mittwoch bereits das zweite Treffen zwischen den Verantwortlichen des deutschen Serienmeisters und Kalajdžićs Berater stattgefunden haben. Am Vortag sollen sich Bayerns Sportvorstand Hasan Salihamidzic und Marco Neppe, Bayerns Technischer Direktor, erstmalig mit dem Management des Wieners getroffen haben. Eine Ablöse für den früheren Admiraner wird auf bis zu 25 Millionen Euro geschätzt.

Der groß gewachsene Stürmer erzielte in der abgelaufenen Saison bei 15 Einsätzen für Stuttgart sechs Tore. Auch ein Treffer des 24-Jährigen sicherte dem deutschen Bundesligisten in der letzten Runde noch den Klassenverbleib.