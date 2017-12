Sturz in Brunnenschacht - Höhlenretter versuchen Oststeirer zu bergen

Ein 55 Jahre alter Oststeirer ist am frühen Montagnachmittag im Bezirk Weiz innerhalb eines an die 30 Meter tiefen Brunnenschachts abgestürzt. Am Abend bemühten sich Höhlenretter, denn Mann aus dem Schacht zu bergen.

Der 55-Jährige hatte nach Angaben der Polizei in dem Brunnen in einem Wald in Sankt Ruprecht an der Raab eine Wasserpumpe getauscht. Als er von einem Kollegen per Seilwinde wieder nach oben gezogen wurde, verlor er nach ersten Erkenntnissen den Halt. Der Mann dürfte zehn Meter in die Tiefe gestürzt sein, sagte ein Polizeibeamte zur APA. Über den Grad seiner Verletzungen lagen noch keine Informationen vor.

Der Schacht hat den Angaben der Polizei zufolge einen Durchmesser von ungefähr einem Meter. Bis zum Grund verjüngt er sich auf etwa 80 Zentimeter.