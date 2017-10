Rund 470 gestrandete Fahrgäste haben die Nacht auf Freitag sturmbedingt am Mindener Bahnhof in Nordrhein-Westfalen verbringen müssen. Nach Angaben der Feuerwehr saßen wegen des Sturmtiefs "Xavier" circa 370 Personen ab dem Abend in zwei ICEs fest. Für 100 weitere Fahrgäste einer Westfalenbahn war zunächst ebenfalls Endstation. Sie wurden für die Dauer des Aufenthaltes versorgt.

Nach gut acht Stunden konnten die betroffenen Strecken Freitag gegen 5.00 Uhr wieder freigegeben werde. Aufgrund des Sturmtiefs "Xavier" hatte die Bahn den Zugbetrieb im angrenzenden Bundesland Niedersachsen in der Nacht eingestellt. Die Auswirkungen waren auch an NRW-Bahnhöfen zu spüren.