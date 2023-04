Sturm rückt Salzburg vor direktem Duell auf zwei Zähler nahe

Sturm Graz hat den Rückstand auf Spitzenreiter und Serienmeister Red Bull Salzburg in der Fußball-Bundesliga auf zwei Zähler verkürzt. Die Grazer setzten sich am Sonntag bei Austria Klagenfurt mit 2:0 (0:0) durch, die Salzburger kamen zu Hause gegen den drittplatzierten LASK nicht über ein 0:0 hinaus. Sturm könnte damit am nächsten Sonntag mit einem Heimsieg im direkten Duell am Titelverteidiger vorbeiziehen und erstmals in dieser Saison die Tabellenführung übernehmen.

Die dritte Runde der Meistergruppe wird am Sonntagabend (Spielbeginn 17.00 Uhr/live Sky) mit dem Wiener Derby zwischen Rapid und Austria abgeschlossen.