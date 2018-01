Elke Winkens ist künftig in der Telenovela "Sturm der Liebe" zu sehen. Die 47-jährige Schauspielerin spielt ab Ende Jänner Xenia Saalfeld, die Exfrau von Christoph Saalfeld.

Unabhängig, wild und kompromisslos steigt Elke Winkens als Xenia Saalfeld am Dienstag, dem 30. Jänner, in die Erfolgstelenovela "Sturm der Liebe" ein. Ein dramatisches Ereignis führt die Exfrau von Christoph Saalfeld nach jahrelanger Abwesenheit an den "Fürstenhof". Das Verhältnis zwischen dem einstigen Ehepaar ist zerrüttet – und auch Xenias Beziehung zu ihren Söhnen Viktor und Boris ist denkbar schlecht. Xenias Abwesenheit war jedoch keine freiwillige Entscheidung – und erst im Fünf-Sterne-Hotel erfährt sie schließlich die ganze Wahrheit über die Geschehnisse von damals.

"Xenia Saalfeld ist sehr vielseitig – sie kann unglaublich kühl, aber auch warmherzig sein", beschreibt Elke Winkens ihre Rolle. Bei einer täglichen Serie mitzuspielen ist für die österreichische Schauspielerin eine besondere Herausforderung, die sie sich bewusst ausgesucht hat: "In diesem Format können wir das tun, was wir am liebsten machen: spielen, spielen, spielen. Es macht großen Spaß", so Winkens über ihr Engagement.

Von Kommissar Rex zur Telenovela

Winkens, die durch ihre Rolle in der Serie "Kommissar Rex" (2002 bis 2004) bekannt wurde, sieht die Erfolgs-Telenovela als Herausforderung

Mehr zum Inhalt der Folge

Nach den dramatischen Vorfällen in seinem Hotel sucht Christoph nach einem Schuldigen. Der Sündenbock ist wieder einmal – wie könnte es anders sein – Christophs Erzrivale Werner. Christoph wirft ihm vor, durch sein unbedachtes Vorgehen unnötige Risiken eingegangen zu sein. Unterdessen taucht am Fürstenhof eine Frau auf, die sehr darum bemüht ist, sich vor Christoph zu verstecken. Heimlich begibt sie sich ins Krankenhaus, wo es zu einem ergreifenden Wiedersehen kommt.

Mit Larissa Marolt (Alicia), Sebastian Fischer (Viktor), Mona Seefried (Charlotte), Elke Winkens (Xenia), Erich Altenkopf (Michael), Dieter Bach (Christoph) u. a. Regie: Felix Bärwald, Steffen Nowak.