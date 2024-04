Sturm schlägt LASK 1:0 - Klagenfurt gegen Hartberg 2:2

Sturm Graz bleibt Red Bull Salzburg in der Fußball-Bundesliga auf den Fersen. Die Steirer feierten am Sonntag in der dritten Meistergruppen-Runde einen 1:0-Heimsieg über den LASK und rückten damit zumindest vorerst bis auf zwei Punkte an die "Bullen" heran, die ab 17.00 Uhr Rapid empfangen. Austria Klagenfurt holte daheim gegen Hartberg dank eines Last-Minute-Elfmeters von Andy Irving ein 2:2 und verteidigte Rang fünf vor dem punktegleichen TSV.

Davor hatte es in der Qualifikationsgruppe drei Unentschieden gegeben. Die Partien Altach gegen WSG Tirol und Blau-Weiß Linz gegen den WAC endeten torlos, die Austrias aus Wien und Lustenau trennten sich mit einem 1:1.