Sturm Graz zieht im Meisterrennen mit Salzburg gleich

Das Meisterrennen in der Fußball-Bundesliga ist völlig offen. Verfolger Sturm Graz nützte am Sonntag mit einem 3:1-Erfolg im Steirer-Derby beim TSV Hartberg die Niederlage von Red Bull Salzburg am Freitag beim LASK (1:3) und schloss nach Punkten zum Serienmeister auf. Die Grazer liegen sechs Runden vor Schluss nur aufgrund der schlechteren Bilanz in den direkten Vergleichen hinter dem Tabellenführer. Ein direktes Duell ist in zwei Wochen in Salzburg noch ausständig.