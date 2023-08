Sturm muss nach geplatztem CL-Traum nach Lustenau

Nach der deutlichen Abfuhr in der Qualifikation für die Champions League gegen PSV Eindhoven bricht für Fußball-Vizemeister Sturm Graz am Samstag wieder der Bundesliga-Alltag an. In der 4. Runde sind die Steirer um 17.00 Uhr als klarer Favorit zu Gast bei Austria Lustenau. Gleichzeitig versucht der LASK den Schwung des Linzer Derby-Sieges zum noch punktelosen Schlusslicht WSG Tirol mitzunehmen. Danach empfängt Austria Klagenfurt den SCR Altach (19.30 Uhr).

Das 1:3 (gesamt 2:7) gegen PSV Eindhoven hinterließ bei den in der Liga zweitplatzierten Grazern auch körperlich Spuren. Mehrere Spieler sind angeschlagen. Fix fehlen werden in Lustenau Manprit Sarkaria und der gesperrte David Schnegg, dafür dürfte der neue Stürmer Seedy Jatta die Flugreise nach Vorarlberg mitmachen. Bei Alexander Prass ist laut Medienberichten ein Auslandswechsel konkret, der ÖFB-Teamspieler könnte in Lustenau seine Abschiedsvorstellung geben. Coach Christian Ilzer sieht sein Team dennoch "absolut bereit". Nach dem 0:0 gegen Klagenfurt wolle man in der Liga "wieder auf die Siegerstraße zurückkehren".

Bei Austria Lustenau erwartet man dementsprechend im zweiten Saison-Heimspiel eine "Mammutaufgabe". Beim Zehntplatzierten heckte in der Trainingswoche einen Plan aus, um dem erwarteten Würgegriff der Steirer zu entkommen. "Sie werden versuchen uns früh anzulaufen und hinten einzuschnüren", prophezeite Trainer Markus Mader. Bunkertaktik will er keine auspacken. "Es braucht Mut, auch gegen einen deutlich stärkeren Gegner mitspielen zu wollen." Allerdings wird Torjäger Lukas Fridrikas aufgrund einer Schambeinentzündung fehlen,

Beflügelt vom ersten Saisonsieg - noch dazu ein 2:0 im Derby gegen Blau-Weiß Linz - geht der LASK ins Auswärtsspiel bei der WSG Tirol. Wir wollen den Schwung aus dem Derby mit ins kommende Spiel nehmen", sagte LASK-Coach Thomas Sageder. Er sah im Derby eine dominante Vorstellung und einen verdienten Erfolg seiner Mannschaft, die unter ihrem Neo-Coach aber spielerisch noch nicht ganz zu sich gefunden hat. "Wir sind bei weitem noch nicht dort, wo wir hinwollen", bestätigte Sageder.

Ein "Dreier" ist bei den Linzern wohl fix eingeplant. Denn der Gegner präsentierte sich bisher in allen Belangen enttäuschend und steht als einziges Team der Liga noch ohne Punkt da. Trainer Thomas Silberberger fand nach dem 0:1 zuletzt in Altach harte Worte. "Wir waren scheiße. Von der ersten bis zur 98. Minute", wütete der dienstälteste Coach der Liga. Ähnliches dürfe sich gegen die Linzer nicht wiederholen. Dafür wurde zu unorthodoxen Mitteln gegriffen. Die Spieler mussten unter der Woche in die Trainerrolle schlüpfen und mögliche Spielpläne referieren. Trotz einiger von der Situation überforderten "hat es uns ein Stück weitergebracht", stellte Silberberger fest.

Austria Klagenfurt holte in drei Runden mit schnörkellosem Fußball bereits fünf Punkte und will den guten Liga-Auftakt prolongieren. Mit dem SCR Altach gastiert ein gern gesehener Gegner am Wörthersee. Vier Siege in bisher vier Spielen im Oberhaus stehen für die Klagenfurter gegen das Team aus dem "Ländle" zu Buche. "Wenn es uns gelingt, kompakt in der Abwehr zu stehen, Fehler im Aufbau zu vermeiden und zielstrebig nach vorn zu spielen, dann haben wir eine gute Chance auf Erfolg", skizzierte Trainer Peter Pacult die Marschrichtung. Die Violetten laden alle im Kärntner Fußballverband organisierten Vereine bei freiem Eintritt zu dem Spiel ein.

Die Altacher sind nach dem ersten Liga-Sieg unter Joachim Standfest in der Vorwoche heiß auf mehr. Das 1:0 gegen die WSG Tirol soll als Initialzündung dienen. "Die Stimmung ist sehr gut", sagte Trainer Standfest. "Die Mannschaft hat noch lange nicht das gemacht, was sie kann. Wir haben noch sehr viel Luft nach oben", erklärte der Steirer, der bis auf Csaba Bukta (Knie) alle Spieler zur Verfügung hat. Ob der unter der Woche verpflichtete Rechtsverteidiger Sandro Ingolitsch bereits zum Einsatz kommt, ließ Standfest offen.

Dem Treffern mit Pacult blickt Standfest durchaus mit Freude entgegen. "Es ist ein Erlebnis, den Peter zu treffen", meinte der Ex-ÖFB-Teamkicker. "Das ist Lachen ohne Ende. In Wahrheit ist er ja nicht so, wie er am Fußballfeld rüberkommt. Er ist ein netter, lustiger Typ."