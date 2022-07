Sturm in Champions-League-Quali gegen Kiew oder Fenerbahce

Fußball-Vizemeister Sturm Graz bekommt es in der dritten Qualifikationsrunde zur Champions-League entweder mit dem ukrainischen Club Dynamo Kiew oder Fenerbahce Istanbul aus der Türkei zu tun. Wie die Auslosung am Montag in Nyon ergab, tritt die Truppe von Trainer Christian Ilzer am 2./3. August erst auswärts an, das Heimspiel geht am 9. August über die Bühne. Zuvor duellieren einander Kiew und Fenerbahce an diesem bzw. am Mittwoch kommender Woche.

Sollten die Steirer das Duell für sich entscheiden, stünde nur noch das Play-off zwischen ihnen und der Gruppenphase der Königsklasse. Scheiden die "Blackys" in der 3. Qualirunde aus, hat man einen Platz in der Gruppenphase der Europa League sicher.