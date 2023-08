Sturm bei Aufstieg in CL-Play-off gegen Rangers oder Genf

Sturm Graz bekommt es im Falles des Aufstiegs gegen PSV Eindhoven in der finalen Qualifikationsrunde zur Fußball-Champions-League mit dem Sieger des Duells Glasgow Rangers gegen Servette Genf zu tun. Wie die Auslosung am Montag in Nyon ergab, würde die Truppe von Trainer Christian Ilzer am 22./23. August (21.00 Uhr) zuerst auswärts antreten. Das Heimspiel würde am 29./30. August in Klagenfurt über die Bühne gehen.

Um die Tickets für ein mögliches Duell mit dem schottischen Spitzenclub zu lösen, müssen die Grazer allerdings zunächst den niederländischen Vizemeister PSV, bei dem ÖFB-Teamspieler Phillipp Mwene unter Vertrag steht, bezwingen. Das Hinspiel findet am Dienstag in Eindhoven (20.30 Uhr) statt, das Rückspiel eine Woche später in Graz (20.30). Bei einem Ausscheiden ist der Ilzer-Elf ein Platz in der Gruppenphase der Europa League sicher.

Auf die Rangers sind die Steirer bereits in der Champions-League-Gruppenphase im Jahr 2000 getroffen, damals setzte es auswärts ein 0:5, daheim gewann Sturm mit 2:0. Auch mit Servette kreuzten sich schon die Europacup-Wege der "Blackys". In der CL-Qualifikation 1999 setzten sich die Grazer nach einem 2:2 auswärts und einem 2:1-Heimsieg durch. Elf Jahre davor schied der Bundesligist im UEFA-Cup gegen die Genfer aus (0:0 daheim, 0:1 auswärts).