Studienrecht: ÖH gegen "absurde" Pläne

Die Österreichische HochschülerInnenschaft (ÖH) spricht sich gegen eine von der Universitätenkonferenz (uniko) geforderte Verschärfung des Studienrechts aus. "Die uniko plant offenbar Universitäten ohne Studierende", so die stellvertretende ÖH-Vorsitzende Marita Gasteiger in einer Aussendung. "Wir brauchen ein Umfeld, das Studierende fördert, anstatt sie mit allen Mitteln am Studium zu hindern."

Die Rektoren hatten sich unter anderem für eine Reduktion der derzeit bis zu vier möglichen Prüfungswiederholungen sowie Konsequenzen für lange Prüfungsinaktivität bis hin zur Exmatrikulation ausgesprochen. Die ÖH will stattdessen Verbesserungen bei der pädagogischen Ausbildung der Uni-Lehrer. Auch im Bereich der Qualitätssicherung gebe es massiven Nachholbedarf.