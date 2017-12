Immer mehr Singles suchen im Internet nach der großen Liebe und wer dies macht, weiß: Der erste Schritt führt immer über das Äußerliche. Also das Profilfoto. Und eine neue Studie des Online-Dating-Vergleichsportals SingleBoerse.at zeigt nun, wie sich österreichische und internationale Singles darauf am liebsten präsentieren.

Ganze 22 Millionen Online-Dating-Profilbilder wertete das Online-Dating-Vergleichsportal SingleBoerse.at mit einem Deep-Learning-Algorithmus auf über 6.000 Merkmale aus und stellte nun vor, wie sich österreichische Singles in Online-Partnerbörsen am liebsten präsentieren. Dabei bestätigte sich das ein oder andere Klischee, das meiste überraschte jedoch, wie Experte Chris Pleines erklärte.

So zeigen sich Männer etwa eher bei Extemsportarten, während Frauen ihre Beweglichkeit bei Yoga und Pilates zur Schau stellen. Es gibt auch mehr Fotos bei Schnee als bei Sonnenschein. Schwule zeigen sich relativ gesehen häufiger mit Meerschweinchen oder vor der Wiener Hofburg, Hetero-Männer hingegen beim Angeln oder in Ischgl. Dafür gibt es mehr lesbische als heterosexuelle Frauen, die ihre Zunge frech herausstrecken oder Sommersprossen haben.

Auch Sprüche, Memes oder Tiere beliebt

Insgesamt laden österreichische Online-Dater im Schnitt 5 Profilbilder hoch, von denen sie aber nur auf ca. 60,5% selbst zu sehen sind. Spruchbilder und Internet-Memes, Landschaftsfotos oder Tiere bilden den Rest. Neben Selfies sind auch Ganzkörperaufnahmen, z.B. am Strand oder in den Bergen, äußerst beliebt. Jüngere Männer zeigen sich beim Sport oder in Uniformen, während die älteren eher die Errungenschaften ihres Lebens zur Schau stellen: Oldtimer, Segelboote und Flugzeuge. Bei den Frauen gibt sich die junge Generation bewusst freizügig, die ältere setzt auf Kultur und Natur.

Selfies nicht immer gut

Es gelten zudem andere Maßstäbe zwischen Frauen und Männern. Während Selfis von Frauen eher gut ankommen, werden Selfies von Männern (vor allem wenn es auf dem Profil nur Selfies gibt) eher negativ beurteilt. Ein Profilbild überzeugt am ehesten, wenn es positive Emotionen beim Gegenüber hervorruft und gute Charaktereigenschaften assoziieren lässt. Ein Lächeln erzeugt Nähe und kommt meist besser an als andere Gesichtsausdrücke. Aber auch die gezeigte Aktivität, der Hintergrund oder die anderen Gegenstände auf dem Foto können entscheidend sein - so lassen sich aus jeder Dimension eines Fotos verschiedene Informationen lesen. Ist jemand familiär, reiselustig, sportlich, tierlieb? Stubenhocker, Ästhet oder Feierwütiger?

Fun Facts zu den Profilbildern beim Online-Dating:

Schnaps ist nach Bier das am häufigsten abgebildete Getränk auf österreichischen Online-Dating-Profilbildern

Ein Ass im Ärmel haben in 95 Prozent der Fälle die Männer - zumindest sind sie überwiegend beim Pokern zu sehen

Schneeengel sind bei lesbischen Frauen häufiger zu sehen als bei heterosexuellen

Schnurrbärte sind bei Männern zwischen 25 und 34 Jahren am beliebtesten

Broholmer sind die "männlichsten" Hunde in Österreich mit 76 Prozent Männeranteil

Kinderwägen sieht man bei Homosexuellen in etwa genauso häfig wie bei Heterosexuellen

Österreichische Frauen zeigen sich im Vergleich zu den anderen Nationen am häufigsten mit Bananen

International sind die Österreicher absolute Spitzenreiter bei Fotos mit Ziehharmonika

Gut 99 Prozent der Fotos mit Zierdeckchen gehen an die schwulen Online-Dater

“Mann mit Grill sucht Frau mit Kohle” oder so ähnlichen denken österreichische Herren: mehr als 90 Prozent der Fotos mit Grill sind von Männern

Online-Dater ohne Hochschulabschluss posieren öfter auf Strohballen

Hundeschlitten mit Huskies sieht man hingegen viel häufiger bei Studenten oder Uni-Absolventen