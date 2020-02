Eine Umfrage eines britischen Sexspielzeugherstellers untersuchte, wie Sex und Beruf zusammenhängen – und kommt zu interessanten Ergebnissen.

Wie hängen Sex und Beruf zusammen, beziehungsweise, welche Berufsgruppen sind am aktivsten im Bett? So lautete die Frage, der eine Umfrage von Lelo UK – dem britischen Ableger eines schwedischen Sextoy-Herstellers – auf den Grund gehen wollte. Dafür wurden 2.000 Männer und Frauen zu ihrem Sexleben befragt, wie die Zeitung "Irish Mirror" berichtet.

Menschen mit diesem Beruf haben am meisten Sex

Den meisten Sex haben laut den Ergebnissen der Studie Landwirte und Landwirtinnen . 31 Prozent aller Bauern und Bäuerinnen gaben an, einmal am Tag intim zu werden. Auch bei den Architekten und Architektinnen läuft’s: 21 Prozent erklärten, mindestens einmal pro Tag mit ihrem Partner oder der Partnerin Sex zu haben. Platz drei der sexuell aktivsten Berufe belegen Friseure und Friseurinnen – 17 Prozent haben mindestens einmal pro Tag Sex.

© quavondo "Auf der Alm da gib's ka Sünd?" - ganz im Gegenteil...

Sex-Umfrage: Wie gut sind die Berufsgruppen im Bett?

Und auch was die Qualität von Sex betrifft stehen die Menschen, die von Beruf Landwirte sind, an der Spitze: 67 Prozent gaben an, dass ihr Sex "unglaublich" sei. Wobei wir ja alle wissen, dass viele mit ihrer Selbsteinschätzung oft ein wenig daneben liegen...

Menschen mit diesem Beruf haben am wenigsten Sex

Schlusslicht im Bett sind indes Journalistinnen und Journalisten . Ein Fünftel dieser Berufsgruppe sagte aus, nur einmal im Monat Sex zu haben. Und auch wer am schwersten zu befriedigen ist, wurde erhoben: 27 Prozent aller Anwälte offenbarten, jedes Mal den Orgasmus vorzutäuschen. Doch wie sind diese Ergebnisse zu bewerten?

Wie ernst können wir die Sex-Umfrage nehmen?

"Sogar in Bezug auf Berufsgruppen, unter denen viele Ähnlichkeiten bestehen, müssen wir bedenken, dass es einen riesigen Anteil an persönlichen Unterschieden gibt, die die Sexualität und das Sexleben der Leute beeinflussen", erklärt Kate Moyle von Lelo UK die Ergebnisse gegenüber "Irish Times".

"Nichtsdestotrotz können wir aber auch Trends ablesen, zum Beispiel, dass das Level der körperlichen Aktivität bei Bauern sich anders auf die Fitness und Energie auswirkt als zum Beispiel bei jemandem, der im Büro arbeitet. Die Lifestyle-Faktoren unserer Berufe sowie die Flexibilität der Arbeitszeit und das Umfeld haben ebenfalls einen großen Einfluss auf unser Leben, nicht nur unser Sexleben."