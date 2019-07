Wer würde nicht gerne viel Geld verdienen? Ein aktueller Report der Online-Jobbörse StepStone hat die Gehälter von 12.000 Fach- und Führungskräften analysiert und verrät, wer derzeit die besten Chancen auf ein hohes Gehalt hat.

Das höchste Einkommen erzielen demnach Projektmanager: Inklusive variabler Bezüge verdienen sie jährlich rund 62.000 Euro und liegen damit 9.000 Euro über dem Durchschnittsgehalt für Bankkaufleute. Die Nachfrage nach den begehrten Spezialisten ist in den letzten Jahren stark gestiegen: Megatrends wie Automatisierung, Digitalisierung und Globalisierung befeuern die Nachfrage nach Experten mit Projektmanagement-Fähigkeiten quer über alle Branchen.

Aber auch Rechtsexperten werden gut entlohnt: Juristen verdienen pro Jahr im Schnitt rund 58.000 Euro und damit sogar noch mehr als Controller und IT-Systemadministratoren (rund 57.000 Euro). Immerhin noch um die 55.000 Euro Jahreseinkommen mit nach Hause nehmen können Mechatroniker, Software-Entwickler sowie Einkäufer.

Bankengehälter als Schlusslicht

Eher am unteren Ende der Einkommensskala wiederum siedeln sich Produkt- und Marketingmanager an: Ihre Gehälter bewegen sich zwischen rund 53.000 und 54.000 Euro. Schlusslicht im Vergleich sind Bankkaufleute mit rund 53.000 Euro pro Jahr – der Sparzwang der Banken und zahlreiche Kündigungswellen haben die Gehälter in dem Bereich deutlich unter den Durchschnitt gedrückt.

Im Detail: Jobs mit den höchsten Durchschnittsgehältern

Projektmanager/in 61.906 Euro Jurist/in 57.687 Euro Controller/in 57.186 Euro IT-Systemadministrator/in 57.040 Euro Mechatroniker/in 55.845 Euro Software-Entwickler/in 55.271 Euro Einkäufer/in 54.649 Euro Produktmanager/in 53.847 Euro Marketing Manager/in 53.341 Euro Bankkaufmann/frau 53.176 Euro

