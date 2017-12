Israel ist einer Studie zufolge so militarisiert wie kein anderes Land der Welt. Das geht aus dem Globalen Militarisierungsindex (GMI) hervor, den das Internationale Konversionszentrum Bonn (Bicc) am Montag veröffentlichte. So liege das Land beim Verhältnis der schweren Waffen zur Gesamtbevölkerung weit vorn.

"Auch das israelische Wehrpflichtsystem führt zu einer sehr hohen Zahl des militärischen Personals im Verhältnis zur Gesamtbevölkerung", erläuterte Studienautor Max Mutschler. In Israel gilt für Männer eine dreijährige Wehrpflicht, Frauen müssen für 21 Monate dienen.

Auf Israel folgen in dem Index Singapur, Armenien, Russland und Südkorea. Unter den ersten zehn Ländern der Welt sind auch EU-Staaten: Zypern ist auf Rang 8, Griechenland auf Platz 9.

Der Index untersucht die Militarisierungsgrade von 151 Ländern im Verhältnis zur Gesellschaft - und setzt die Verteidigungsausgaben zum Bruttoinlandsprodukt und zu anderen gesellschaftlichen Bereichen wie etwa der medizinischen Versorgung ins Verhältnis.

Die USA liegen auf Platz 31 - das Land gab 2016 mit über 611 Milliarden US-Dollar mit großem Abstand weltweit das meiste Geld fürs Militär aus. Deutschland landet im hinteren Drittel auf Platz 104 - trotz steigender Militärausgaben. "Deutschland ist seit Jahren im Mittelfeldbereich", sagte Mutschler. Die gute konjunkturelle Entwicklung könne die steigenden Militärausgaben beim Ranking relativieren.