"Geld macht nicht glücklich", lehrt uns der Volksmund. Seit Benjamin Franklin auch "Zeit ist Geld". Forscher an der Harvard University und der University of British Columbia haben in einer Untersuchung beides auf den Prüfstand gestellt, und sind zu einem überraschenden Ergebnis gekommen: Glück kann man doch kaufen. In gewisser Weise.

Wer hegt ihn nicht, den Traum vom großen Geld? Nur die wenigsten haben jedoch das Glück nichts dafür tun zu müssen: In den meisten Fällen steckt hinter dem täglichen Auskommen viel harte Arbeit und ein dementsprechend hoher Zeitaufwand. Der Alltagsfrust lässt nicht lange auf sich warten, dass man jeder freien Minute hinterherhechelt. Warum also nicht einfach Zeit kaufen?

In einer Studie der Harvard University und der University of British Columbia gehen Forscher genau dieser Frage nach. Psychologen und Wirtschaftswissenschaftler wollten wissen, ob Geld das Glücksgefühl steigern kann, wenn man es in zeitsparende Dienstleistungen investiert.

Ernüchternde Umfrage

In erstem ersten Schritt wurde unter 6.000 Teilnehmern in den USA, Kanada und Europa quer durch alle Einkommensschichten nachgefragt, ob und wie viel Geld sie für zeitsparende Dienstleistungen ausgeben würden. Die Personen wurden auch nach ihrer Lebenszufriedenheit und ihrem persönlichen Stressempfinden befragt.

Das Ergebnis war überraschend: Zwar berichteten die Befragten, dass sie mit "erkaufter Freizeit" deutlich mehr Lebenszufriedenheit hätten. Nur ein Drittel nutzte Geld aber tatsächlich dafür, Arbeiten an andere abzugeben. Selbst Millionäre würden wenig Geld dafür ausgeben.

Erfolgreiches Experiment

In einem weiteren Schritt führten die Forscher ein Experiment durch, in dem 60 berufstätige Kanadier gebeten worden sind, an zwei Wochenenden jeweils 40 Dollar (rund 27 Euro) auszugeben. An einem Wochenende sollten sich damit mehr Freizeit erkaufen (Essenslieferdienste, Haushaltshilfe), am nächsten sollten sie sich materielle Dinge damit kaufen.

Resultat: Die Probanden gaben an, sich glücklicher zu fühlen, wenn sie sich eine Auszeit kaufen konnten. Mit diesem Glücksgefühl ging auch weniger Zeitdruck und somit ein geringeres Stresslevel einher. Der Kauf materieller Dinge trat in den Hintergrund.

Die Dosis macht das Gift

Sollte man jetzt so viel Geld wie möglich in Dienstleistungen investieren, die einem Arbeiten abnehmen? Mitnichten. Die Studie lässt zwar die Schlussfolgerung zu, dass erkaufte Freizeit Menschen glücklicher macht. Die Studienautoren geben aber auch zu bedenken, dass zu häufige Ab- oder Weitergabe von Arbeiten im Umkehrschluss dazu führen könnte, sich den täglichen Aufgaben des Lebens nicht mehr gewachsen zu fühlen.

Ein konstruktiver Ansatz und Fortschritt wäre es gemäß der Studie jedenfalls schon einmal sich zu überlegen, welche Arbeiten in der "zweiten Schicht", also nicht im Berufsleben, missfallen und daher auch gegen Entgelt an andere abgegeben werden könnten. Für mehr Freizeit und Ausgeglichenheit.