Befindet sich in unmittelbarer Nähe einer Immobilie eine Filiale des deutschen Diskonters Aldi (Hofer), ist sie weniger wert als vergleichbare Immobilien in der Umgebung. Andere Supermärkte treiben die Preise hingegen in die Höhe, am meisten jener der britischen Premium-Kette Waitrose. Das hat erneut eine Studie in England gezeigt.

Das wichtigste Kriterium für den Wert einer Immobilie ist natürlich immer ihre Lage. Doch was genau macht eine "gute Lage" eigentlich aus? Eine gut ausgebaute wirtschaftliche Infrastruktur in der Nähe ist grundsätzlich ein Pluspunkt, das leuchtet ein. Doch wie eine Untersuchung der britischen Lloyds Bank nun (erneut) zeigt, macht es in England bei Supermärkten auch einen großen Unterschied, zu welcher Kette sie gehören. Marken, die von den Briten mit Exklusivität und Wohlstand verbunden werden, treiben die Grundstückspreise sehr viel stärker in die Höhe als Diskonter. Und in einem Fall drückt eine Diskonter-Marke sogar den Immobilien-Wert.

Supermarkt steigert Wert um 25.000 Euro

Die Auswertung, die Lloyds bereits seit einigen Jahren durchführt, vergleicht die Preise in Postleitzahlgebieten in England und Wales, in denen es Supermärkte von landesweiten Ketten gibt, mit mit den Grundstückspreisen der Umgebung ohne solche Geschäfte. Im Schnitt waren die Immobilien in der Nähe (irgendeines) Supermarktes umgerechnet rund 25.0000 Euro oder neun Prozent mehr wert als jene in derselben Gemeinde ohne Supermarkt. Noch einmal deutlich höhere Preise erzielen aber Häuser in der Nähe einer Filiale der britischen Kette Waitrose, mit einem Plus von rund 42.000 Euro. Der "Waitrose-Effekt" ist in Großbritannien bereits länger bekannt.

Auch die ebenfalls höherpreisigen Geschäfte Marks and Spencer und Sainsbury's steigern den Wert einer Immobilie, um 34.000 bzw. knapp 30.000 Euro. Wer ein günstigeres Zuhause sucht und trotzdem einen Supermarkt in unmittelbarer Nähe haben will, sollte rund um Diskonter Ausschau halten. Die Ketten Lidl und Asda pushen Häuserpreise im Schnitt nur um 7.300 und 4.700 Euro, also zwischen zwei und drei Prozent. Als einzige der unter die Lupe genommenen Marken sogar einen negativen Einfluss auf Immobilienpreise hat der deutsche Diskonter Aldi (in Österreich Hofer). In Aldi-Nähe bekommt man rund 3.300 Euro weniger für sein Haus. Auch in absoluten Zahlen sind die "Aldi-Immobilien" am wenigsten wert: Im Schnitt 228.000 Euro, während es bei einem Waitrose ganze 491.000 Euro sind.

In Österreich kein vergleichbarer Effekt

In Österreich sieht der auf Handel und Gewerbe spezialisierte Immobilienmakler Reinhold Lexer keinen großen Einfluss des jeweiligen "Supermarkt-Images" auf die Grundstückspreise. Dass überhaupt Geschäfte vorhanden sind, sei aber natürlich ein wichtiges Kriterium. "Das wird heute in Wohngebieten eigentlich vorausgesetzt", sagt er. Jedoch: "Es spielt keine Rolle, ob das ein Diskonter oder ein hochpreisiges Geschäft ist. Bei uns kaufen ja auch Besserverdienende mittlerweile sehr gern in Diskontern ein". Lexer ist seit fast 30 Jahren in der Branche tätig und stellvertretender Obmann des Fachverbandes der Immobilien- und Vermögenstreuhänder in der Wirtschaftskammer Österreich.

Am ehesten könne man noch den umgekehrten Effekt beobachten. Dass sich nämliche höherpreisige Ketten vor allem dort ansiedeln, wo es bereits ein kaufkräftigeres Publikum gebe, meint der Experte. Das habe aber auch damit zu tun, dass große Flächen dort (etwa in manchen Wiener Bezirken) zu teuer kämen und der Handel dann stattdessen auf kleinere "Premium"-Sortimente setzt. Wenn am Land in einem Ort das letzte (oder einzige) Geschäft eines Ortes zusperrt, hat das laut Lexer aber geradezu verheerende Auswirkungen auf die Immobilienpreise dort. Sie gehen um bis zu 30 Prozent zurück. "Darum zahlt es sich wirklich nicht aus, zum Einkaufen weg zu fahren, um ein paar Euro zu sparen. Durch den Wertverlust meiner Immobilie verliere ich dann ein Vielfaches", warnt der Makler.