Die Bereitschaft zu Affären am Arbeitsplatz in Österreich ist hoch. Jeder Fünfte hat es schon einmal getan, rund ein Drittel wäre dazu bereit. Das ergab die Studie "Liebe am Arbeitsplatz".



Ein erotisches Abenteuer am Arbeitsplatz ist hierzulande offenbar keine Seltenheit. Rund ein Fünftel der Befragten gaben an, bereits einmal eine Affäre, gehabt zu haben. Zu diesem Ergebnis kommt die repräsentative Studie "Liebe am Arbeitsplatz", die Marketagent.com im Auftrag vom Online-Karrierenetzwerk Xing, durchgeführt hat.



Männer besonders "anfällig"

Männer neigen dabei etwas häufiger zum Büroflirt: 23,2 % der Männer sind einer Affäre nicht abgeneigt, bei den Frauen sind es 18,6 %. Der Beziehungsstatus spielt nur eine untergeordnete Rolle: Für 38,4 % der Singles sind Affären vorstellbar, bei den Vergebenen sind es etwas weniger (28,4 %).



Fremdgehhochburg Wien

Regional betrachtet ist in Wien die Bereitschaft zu Affären am höchsten: 34,6 % können sich hier eine Affäre vorstellen, knapp gefolgt von Salzburg mit 33,9 % und Tirol mit 33,6 %.

Affären meist unter Kollegen

Die große Mehrheit mit 71,6 % ging mit einer Kollegin oder einem Kollegen eine Affäre ein. Knapp ein Fünftel begann eine Liaison mit einem Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin. Ein Drittel der Affären begann dabei nach Büroschluss und außerhalb des Arbeitsplatzes



Über die Studie

Die Studie wurde von XING beauftragt und von Marketagent.com für Österreich umgesetzt. Im Rahmen der repräsentativen Befragung wurden zwischen 11.08.2017 und 22.08.2017 insgesamt 1.000 Erwerbstätige zwischen 18 und 65 Jahren befragt.