Student aus Italien beim Wandern in Tirol tödlich verunglückt

Ein 20-jähriger Student aus Italien ist bei einer Bergwanderung in Kufstein in Tirol tödlich verunglückt. Der in Kufstein wohnende Mann war bereits am Freitag gemeinsam mit einem Studienkollegen zu einer Wanderung in Richtung Kufsteiner Haus aufgebrochen. Als der Weggefährte des 20-Jährigen aufgrund der Schwierigkeit des Geländes den Rückweg antrat, setzte der Student die Wanderung alleine fort.

Der 20-Jährige traf laut Angaben der Polizei gegen 16.00 Uhr im Kufsteiner Haus ein und wurde danach von anderen Wanderern auch noch beim Abstieg gesehen. Nachdem der Mann am Samstagabend aber noch immer nicht zu Hause angekommen war, erstatteten seine Studienkollegen eine Anzeige bei der Polizei, die eine großangelegte Suchaktion einleitete.

Am Sonntagnachmittag wurde schließlich der Leichnam des Vermissten von einem Polizeihubschrauber entdeckt und geborgen. Den Ermittlungen zu Folge dürfte der 20-Jährige beim Abstieg am Ostgrat vom Steig abgekommen, südlich des Steiges in steiles Gelände geraten und von dort circa 80 Meter über zum Teil felsdurchsetztes Gelände abgestürzt sein. Dabei hat er sich wohl tödliche Verletzungen zugezogen.