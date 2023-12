Streiten ist sexy, aber nicht immer

Bertram und Isolde streiten oft. Sie werfen sich alles Mögliche vor und wissen am Ende nicht mehr, was sie je gut aneinander fanden. Und dann? Erfolgt in aller Regel Versöhnungssex. Warum Paare streiten, sich trennen wollen und sich anschließend nach einander verzehren, erscheint zunächst rätselhaft. Ob langfristige Beziehungskrise, anhaltendes Schweigen im Walde oder wiederkehrende lautstarke Wortgefechte, manchmal ist schon der falsch eingeräumte Geschirrspüler die Initialzündung eines heftigen Konfliktes -mit Vorwürfen wie "Du hörst mir nie zu!" und Angriffen wie "Wann wirst du mich je ernst nehmen?".

Warum nach einem offen ausgetragenen Konflikt die sexuelle Begierde mithin besonders groß ist, sehen wir uns anhand von Hard Facts zum Versöhnungssex etwas näher an.

1. Hormon-Booster. Schon gewusst? Ein Streit löst ähnliche körperliche Prozesse aus wie Sex. In der Wut steigt unser Hormonlevel, die Atmung und der Herzschlag beschleunigen sich. Unser Gehirn wird bei Streit und sexueller Erregung ähnlich aktiviert, weshalb wir durchaus statt Ärger auch Verlangen und sexuelle Lust verspüren können.

2. Wechselbad der Gefühle. Beim Streiten werden Hormone freigesetzt, die dazu führen, dass wir kurz darauf -erschöpft von dem Konflikt -auf einmal die negativen Gefühle überwunden haben und den Partner oder die Partnerin als besonders verführerisch empfinden.

3. Ersatzhandlung. Natürlich spielt sich ein Machtkampf, ein Kräftemessen ab, wenn sich Paare wegen Banalitäten streiten. Es geht häufig um genau genommen gar nichts. Das kann bedeuten, dass das Streiten zur Gewohnheit geworden ist. Zum Beziehungsmuster. Und zur Ersatzhandlung für das sexuelle Vorspiel.

Als Isolde und Bertram mit den Hard Facts zum Versöhnungssex konfrontiert werden, streiten sie zwar nicht schon wieder. Doch streiten zunächst alles ab. Das sei überhaupt kein Beziehungsmuster, sagt Isolde. Dass er das Wort Beziehungsmuster schon gar nicht mehr hören könne, wettert Bertram. Da sind sich die beiden endlich einmal einig. Was ist jedoch die verborgene Motivation des Streitens? Eine Antwort, die beiden schmeckt: emotionale Entladung, Aggressionsabbau. Isolde und Bertram arbeiten beide in fordernden Jobs, beide sind ziemlich perfektionistisch, tragen beruflich Verantwortung und stehen unter Erfolgsdruck. Und manchmal, so bekennen die beiden, tue das Streiten dann auch momentan irgendwie gut. Benannt werden Gründe, für die es sich zu streiten lohnt: zunächst im Gegenüber ein Feindbild zu haben, das gefühlt schuld an allem sei. Dann sich mal so richtig gehen lassen zu können. Und schließlich kein sexuelles Vorspiel mehr zu brauchen und dass beim Versöhnungssex die innere Spannung abgebaut werden könne.

Rat der Paartherapeutin: Unterscheiden Sie wohlwollenden Versöhnungssex, wo der Respekt selbst beim Streiten erhalten bleibt, von destruktivem Aggressionssex. Da ist es doch viel besser, sich in die Arme zu schließen und gemeinsam die so heilsame körpereigene Produktion des Kuschelhormons Oxytocin anzukurbeln. Und wenn Sie viel zu wutentbrannt dazu sind? Dann kombinieren Sie es mit Sport und sind dann bereit für die versöhnliche Umarmung. Mit simplen Erkenntnissen wie "Unsere Liebe ist mir viel zu wichtig, als mit dir wegen nichts zu streiten" ist der Bann gebrochen. Sie können auch respektvoll und liebevoll Leidenschaft leben. Die Bauchatmung hilft dabei: Vier Sekunden tief einatmen, Bauchdecke hebt sich, sechs Sekunden innehalten und dann etwa acht Sekunden die Luft durch den leicht geöffneten Mund ausströmen lassen, wobei sich die Bauchdecke leicht senkt. Drei tiefe Atemzüge im entspannten Modus und die Streitlust weicht dem achtsamen Gespräch. Einfach ausprobieren.

