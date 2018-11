Streit vor Wiener Gürtel-Cafe - 33-Jähriger zückte Messer

Vor einem Gürtel-Cafe in Wien-Rudolfsheim-Fünfhaus hat ein 33-Jähriger in der Halloweennacht einen 18-Jährigen mit zwei Messern bedroht. Laut Polizeisprecher Paul Eidenberger ist bisher unklar gewesen, warum es überhaupt zu der Auseinandersetzung am Mariahilfer Gürtel kam. Jedenfalls schlug der Ältere den Jüngeren und hielt ihm schließlich zwei Messer unter die Nase.

Als er merkte, dass die Polizei kam, warf er seine beiden Waffen unter einen Wagen, was allerdings Zeugen beobachteten. Sie informierten die Beamten, welche die Messer einkassierten. Die Polizisten sprachen gegen den 33-jährigen, vermutlich aus dem Iran kommenden Mann die Festnahme aus. Dieser täuschte daraufhin vor, in Ohnmacht zu fallen, um dann die Beamten zu attackieren. Er schlug die Uniformierten und versuchte zu flüchten. Die Polizisten hielten ihn aber fest. Das Opfer, ein 18-jähriger Slowake, blieb unverletzt.