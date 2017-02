Der Streit zwischen Donald Trump und Arnold Schwarzenegger geht in die nächste Runde. Nachdem der US-Präsident sich über Arnies schlechte Quoten bei der TV-Show "Celebrity Apprentice" lustig machte und sogar dazu aufrief, für den Schauspieler zu beten, schlägt der gebürtige Österreicher in launiger Art und Weise zurück.

Jahrelang moderierte der heutige US-Präsident Donald Trump die TV-Show "Celebrity Apprentice". Aufgrund seiner politischen Ambitionen trat Arnold Schwarzenegger in Trumps Fußstapfen. Die Einschaltquoten sind seither gesunken, was Trump zu bissigen Kommentaren verleitete. Doch Arnie schlägt zurück. Bereits Ende letzter Woche postete er ein Video auf Instagram. "Hey Donald, ich habe eine großartige Idee: Warum tauschen wir nicht die Jobs? Du übernimmst das Fernsehen, da bist du ja ein Experte, und ich übernehme deinen Job. Dann könnten die Menschen endlich wieder ruhig schlafen", richtete er dem US-Präsidenten aus.

The National Prayer Breakfast? Ein von Arnold Schwarzenegger (@schwarzenegger) gepostetes Video am 2. Feb 2017 um 6:55 Uhr

Gegenüber dem "Men's Journal" schießt Arnold Schwarzenegger nun nochmals scharf gegen den amtierenden US-Präsidenten. Der 69-Jährige erklärt im Interview, wie er eigentlich auf Trumps ätzende Kommentare reagieren wollte: "Ich rief meinen Assistenten an und sagte ihm: 'Ich denke, wir sollten ein Treffen vereinbaren und nach New York fliegen. Und dort schlagen wir sein Gesicht in einen Tisch'." Klingt ganz nach dem "Terminator". Doch Arnie lacht anschließend über seinen Kommentar und meint, dies habe er nun einmal nicht tun können und sich daher für seine Instagram-Botschaft entschieden. Auch einen bissigen Tweet konnte er sich nicht verkneifen: "Es gibt nichts wichtigeres als die Arbeit der Menschen. Ich wünsche dir alles Gute und hoffe, dass du für ALLE Amerikaner so aggressiv arbeitest, wie du es für deine Quote getan hast."

» Mit einem Stinktier lässt man sich nicht auf einen Stink-Wettbewerb ein. «

Gegenüber dem "Men's Journal" bringt Arnold Schwarzenegger seine Ansicht noch einmal recht deutlich auf den Punkt: "Mit einem Stinktier lässt man sich nicht auf einen Stink-Wettbewerb ein." Gut gekontert, Arnie. Man darf gespannt sein, ob und wie Donald Trump zurückschlägt.