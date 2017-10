Streit in Linzer Altstadt endete mit Bauchstich

Vor einem Lokal in der Linzer Altstadt haben einander am Samstag gegen 3.00 Uhr früh zwei Männer gegenseitig schwer verletzt. Ein 19-jähriger Türke war mit einem 20-jährigen Linzer in Streit geraten. Die beiden schwer alkoholisierten Kontrahenten prügelten zuerst wild mit den Fäusten aufeinander ein. Schließlich versetzte der 19-Jährige Türke seinem Gegner einen Messerstich in den Bauch.

Der Täter flüchtete mit einem Begleiter in Richtung Hauptplatz, beide kehrten aber kurz darauf zum Lokal zurück. Der Türsteher verständigte die Polizei, Beamte nahmen die zwei Verdächtigen fest. Denn auch der Freund des Messerstechers soll sich in den Streit eingeschaltet und auf den 20-Jährigen eingetreten haben.

Das Opfer wurde mit schweren Verletzungen in den MedCampus III eingeliefert. Der 19-Jährige wurde ins Unfallkrankenhaus gebracht - er hatte bei der Auseinandersetzung schwere Gesichtsverletzungen erlitten. Warum die beiden Männer in Streit geraten waren, war zunächst nicht bekannt. Laut einer Sprecherin der Polizei waren die Kontrahenten so stark alkoholisiert, dass sie erst im Laufe des Samstags einvernommen werden können.