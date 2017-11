Streit auf Straße in Wien - 27-Jähriger mit Stanleymesser verletzt

Bei einem Streit in der Krottenbachstraße in Wien-Döbling ist Dienstagmittag ein 27-Jähriger von einem fünf Jahre jüngeren Mann mit einem Stanleymesser verletzt worden. Er erlitt Schnitte am Hals und im Gesicht, war aber nicht in Lebensgefahr, berichtete die Polizei. Der 27-Jährige hatte seinen Kontrahenten zunächst mit Faustschlägen ebenfalls leicht im Gesicht verletzt.

Mehrere Zeugen beobachteten die Auseinandersetzung und riefen die Polizei. Beide Männer wurden angezeigt, der 22-Jährige außerdem festgenommen.